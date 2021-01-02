النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 101 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 182 خلال الـ24 ساعة الماضية

سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام"

بينهم مواطنان أتلفا "ساهر" وسرقا البطاريات وآخرُ سطا على محل بتهديد السلاح

نشر حساب الأمن العام في "تويتر"، تفاصيل إلقاء القبض على مرتكبي عدد من الجرائم المختلفة؛ حيث تم القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية، تورطا بانتحال صفة رجل أمن وسلب مبلغ بقيمة ثمانية آلاف ريال من مقيم.

وقال "الأمن العام": "تم القبض على مواطنيْن امتهنا تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، كما تم القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن، وتهجم بسلاح ناري على وافد يعمل بمحل تجاري واستولى على مبلغ مالي".

وأضاف: "تم القبض على مواطنيْن قاما بإتلاف كاميرات الرصد الآلي "ساهر" وسرقة بطاريات الشحن الخاصة بها وبيعها، كما تم القبض على مواطن يقوم بالسطو على محل تجاري وسلب مبلغ مالي تحت تهديد السلاح".

وأردف: "تم القبض على مواطن يحمل سلاحًا من نوع رشاش، ويطلق النار في الهواء ويتباهى وبحوزته مبلغ مالي، وتوثيق ذلك ونشره".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام"
سبق

نشر حساب الأمن العام في "تويتر"، تفاصيل إلقاء القبض على مرتكبي عدد من الجرائم المختلفة؛ حيث تم القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية، تورطا بانتحال صفة رجل أمن وسلب مبلغ بقيمة ثمانية آلاف ريال من مقيم.

وقال "الأمن العام": "تم القبض على مواطنيْن امتهنا تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، كما تم القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن، وتهجم بسلاح ناري على وافد يعمل بمحل تجاري واستولى على مبلغ مالي".

وأضاف: "تم القبض على مواطنيْن قاما بإتلاف كاميرات الرصد الآلي "ساهر" وسرقة بطاريات الشحن الخاصة بها وبيعها، كما تم القبض على مواطن يقوم بالسطو على محل تجاري وسلب مبلغ مالي تحت تهديد السلاح".

وأردف: "تم القبض على مواطن يحمل سلاحًا من نوع رشاش، ويطلق النار في الهواء ويتباهى وبحوزته مبلغ مالي، وتوثيق ذلك ونشره".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
03:06 PM

سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام"

بينهم مواطنان أتلفا "ساهر" وسرقا البطاريات وآخرُ سطا على محل بتهديد السلاح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
4,843

نشر حساب الأمن العام في "تويتر"، تفاصيل إلقاء القبض على مرتكبي عدد من الجرائم المختلفة؛ حيث تم القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية، تورطا بانتحال صفة رجل أمن وسلب مبلغ بقيمة ثمانية آلاف ريال من مقيم.

وقال "الأمن العام": "تم القبض على مواطنيْن امتهنا تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، كما تم القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن، وتهجم بسلاح ناري على وافد يعمل بمحل تجاري واستولى على مبلغ مالي".

وأضاف: "تم القبض على مواطنيْن قاما بإتلاف كاميرات الرصد الآلي "ساهر" وسرقة بطاريات الشحن الخاصة بها وبيعها، كما تم القبض على مواطن يقوم بالسطو على محل تجاري وسلب مبلغ مالي تحت تهديد السلاح".

وأردف: "تم القبض على مواطن يحمل سلاحًا من نوع رشاش، ويطلق النار في الهواء ويتباهى وبحوزته مبلغ مالي، وتوثيق ذلك ونشره".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,035
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,835
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,330
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,531

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة