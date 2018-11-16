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غدًا.. الهلال يواجه الشباب في ودية مغلقة عن الإعلام والجمهور

يخوض فريق الهلال الأول لكرة القدم مباراة ودية أمام فريق الشباب عند الساعة الـ5:45 من مساء الغد. وتقرر أن تكون المباراة مغلقة أمام وسائل الإعلام والجماهير بقرار من مدربَيْ الفريقَيْن.

هذا، وواصل فريق الهلال اليوم تدريباته. وتركز المران على الجوانب اللياقية والفنية قبل أن يطبِّق الجهاز الفني تدريبات المراوغة، ثم أقام جيسوس مدرب الفريق مناورة على منتصف الملعب، شهدت مشاركة الفرنسي غوميز.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غدًا.. الهلال يواجه الشباب في ودية مغلقة عن الإعلام والجمهور
سبق

يخوض فريق الهلال الأول لكرة القدم مباراة ودية أمام فريق الشباب عند الساعة الـ5:45 من مساء الغد. وتقرر أن تكون المباراة مغلقة أمام وسائل الإعلام والجماهير بقرار من مدربَيْ الفريقَيْن.

هذا، وواصل فريق الهلال اليوم تدريباته. وتركز المران على الجوانب اللياقية والفنية قبل أن يطبِّق الجهاز الفني تدريبات المراوغة، ثم أقام جيسوس مدرب الفريق مناورة على منتصف الملعب، شهدت مشاركة الفرنسي غوميز.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
09:32 PM

غدًا.. الهلال يواجه الشباب في ودية مغلقة عن الإعلام والجمهور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخوض فريق الهلال الأول لكرة القدم مباراة ودية أمام فريق الشباب عند الساعة الـ5:45 من مساء الغد. وتقرر أن تكون المباراة مغلقة أمام وسائل الإعلام والجماهير بقرار من مدربَيْ الفريقَيْن.

هذا، وواصل فريق الهلال اليوم تدريباته. وتركز المران على الجوانب اللياقية والفنية قبل أن يطبِّق الجهاز الفني تدريبات المراوغة، ثم أقام جيسوس مدرب الفريق مناورة على منتصف الملعب، شهدت مشاركة الفرنسي غوميز.

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