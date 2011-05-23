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محصن جرعة أولى وزوجتي مصابة بـ"كورونا".. هل يلزمني العزل؟.. حالتان للحجر

أجاب حساب "الصحة_937" على استفسار أحد المتابعين على "تويتر" بشأن مدى حاجته للعزل المنزلي في حال كانت زوجته مصابة بفيروس (كوفيد-19)، في حين سبق له تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، مشيرًا إلى حالتين يلزم فيهما المخالط الحجر وعزل نفسه.

وقال الحساب: "بشكل عام عند مخالطة حالة مؤكدة بعد مرور 14 يومًا من تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، أو بعد استكمال التطعيم، ولم يظهر على الشخص أعراض، لا يلزمه الدخول في الحجر (إلا في حال السكن مع مجموعات كبيرة). كما ينبغي الاستمرار في الاحترازات الوقائية".

مضيفًا: "أما في حال ظهور أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا فإنه ينبغي على الشخص المخالط عزل نفسه، وإجراء فحص مخبري".

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محصن جرعة أولى وزوجتي مصابة بـ"كورونا".. هل يلزمني العزل؟.. حالتان للحجر
سبق

أجاب حساب "الصحة_937" على استفسار أحد المتابعين على "تويتر" بشأن مدى حاجته للعزل المنزلي في حال كانت زوجته مصابة بفيروس (كوفيد-19)، في حين سبق له تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، مشيرًا إلى حالتين يلزم فيهما المخالط الحجر وعزل نفسه.

وقال الحساب: "بشكل عام عند مخالطة حالة مؤكدة بعد مرور 14 يومًا من تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، أو بعد استكمال التطعيم، ولم يظهر على الشخص أعراض، لا يلزمه الدخول في الحجر (إلا في حال السكن مع مجموعات كبيرة). كما ينبغي الاستمرار في الاحترازات الوقائية".

مضيفًا: "أما في حال ظهور أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا فإنه ينبغي على الشخص المخالط عزل نفسه، وإجراء فحص مخبري".

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
01:39 AM

محصن جرعة أولى وزوجتي مصابة بـ"كورونا".. هل يلزمني العزل؟.. حالتان للحجر

A A A
ياسر نجدي - الرياض
3
17,217

أجاب حساب "الصحة_937" على استفسار أحد المتابعين على "تويتر" بشأن مدى حاجته للعزل المنزلي في حال كانت زوجته مصابة بفيروس (كوفيد-19)، في حين سبق له تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، مشيرًا إلى حالتين يلزم فيهما المخالط الحجر وعزل نفسه.

وقال الحساب: "بشكل عام عند مخالطة حالة مؤكدة بعد مرور 14 يومًا من تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، أو بعد استكمال التطعيم، ولم يظهر على الشخص أعراض، لا يلزمه الدخول في الحجر (إلا في حال السكن مع مجموعات كبيرة). كما ينبغي الاستمرار في الاحترازات الوقائية".

مضيفًا: "أما في حال ظهور أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا فإنه ينبغي على الشخص المخالط عزل نفسه، وإجراء فحص مخبري".

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