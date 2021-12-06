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محافظ البكيرية يرعى فعاليات اليوم العالمي للإعاقة

رعى محافظ البكيرية، محمد بن علي العريفي، فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة لهذا العام 2021م، والذي نظمه مركز التأهيل الشامل بالبكيرية، في مقر نادي الحديثي لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.

حضر الاحتفال مساعد المدير العام لقطاع التنمية بمنطقة القصيم، هدى سليمان الزعاق، والمساعدة لقطاع العمليات بمنطقة القصيم، نورة بنت عبدالله المردسي، ومدير مركز التأهيل الشامل بالبكيرية، الدكتور خالد السلامة، ومدير تعليم البكيرية، الدكتور خالد بن راجح الراجح، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية ومنسوبي التأهيل الشامل برعاية ودعم من لجنة التنمية الاجتماعية بمركز الشيحية .

وأجرى المحافظ جولة على المعرض المصاحب، والذي احتوى على مشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وعدد من الأعمال واللوحات التي نفذها مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأركان تعريفية عن مركز التأهيل الشامل وأقسامها التابعة لفرع الوزارة بمنطقة القصيم.

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محافظ البكيرية يرعى فعاليات اليوم العالمي للإعاقة
سبق

رعى محافظ البكيرية، محمد بن علي العريفي، فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة لهذا العام 2021م، والذي نظمه مركز التأهيل الشامل بالبكيرية، في مقر نادي الحديثي لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.

حضر الاحتفال مساعد المدير العام لقطاع التنمية بمنطقة القصيم، هدى سليمان الزعاق، والمساعدة لقطاع العمليات بمنطقة القصيم، نورة بنت عبدالله المردسي، ومدير مركز التأهيل الشامل بالبكيرية، الدكتور خالد السلامة، ومدير تعليم البكيرية، الدكتور خالد بن راجح الراجح، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية ومنسوبي التأهيل الشامل برعاية ودعم من لجنة التنمية الاجتماعية بمركز الشيحية .

وأجرى المحافظ جولة على المعرض المصاحب، والذي احتوى على مشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وعدد من الأعمال واللوحات التي نفذها مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأركان تعريفية عن مركز التأهيل الشامل وأقسامها التابعة لفرع الوزارة بمنطقة القصيم.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
02:43 PM

محافظ البكيرية يرعى فعاليات اليوم العالمي للإعاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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رعى محافظ البكيرية، محمد بن علي العريفي، فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة لهذا العام 2021م، والذي نظمه مركز التأهيل الشامل بالبكيرية، في مقر نادي الحديثي لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.

حضر الاحتفال مساعد المدير العام لقطاع التنمية بمنطقة القصيم، هدى سليمان الزعاق، والمساعدة لقطاع العمليات بمنطقة القصيم، نورة بنت عبدالله المردسي، ومدير مركز التأهيل الشامل بالبكيرية، الدكتور خالد السلامة، ومدير تعليم البكيرية، الدكتور خالد بن راجح الراجح، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية ومنسوبي التأهيل الشامل برعاية ودعم من لجنة التنمية الاجتماعية بمركز الشيحية .

وأجرى المحافظ جولة على المعرض المصاحب، والذي احتوى على مشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وعدد من الأعمال واللوحات التي نفذها مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأركان تعريفية عن مركز التأهيل الشامل وأقسامها التابعة لفرع الوزارة بمنطقة القصيم.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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