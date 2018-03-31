النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طالبات جامعة شقراء يحققن المركزين الأول والثالث في "هاكاثون طيبة"

رئيس الجامعة قدم لهن التهاني وحثهن على مواصلة التفوق والنجاح

هنأ رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، طالبات كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بالجامعة، اللاتي حصلن على المركزين الأول والثالث في "هاكاثون طيبة"، الذي نظمته جامعة طيبة اليوم الأربعاء، سائلاً المولى جل وعلا أن يديم على طلبة الجامعة التفوق والنجاح ووضع اسم جامعتهم على منصات التتويج دائمًا.

وشاركت الجامعة في هاكاثون طيبة من خلال عدة فرق، حيث نجح الفريق المكون من الطالبات شموع فرز العتيبي، والهنوف عمر العصيمي، ميان نواف الشعلان، وعبير محمد المطيري، في الحصول على المركز الأول في محور الصحة الرقمية ضمن منافسات هاكاثون طيبة، وذلك من خلال مشروع عبارة عن تطبيق لتوفير الحماية للأطباء والممرضين من الإصابة بالعدوى كوفيد 19 أثناء الاختلاط بالمرضى، وتوفير الرعاية الكاملة لمريض كورونا في حجره المنزلي وإنقاذه سريعًا عند الخطر، إضافة إلى تخفيف العبء على المستشفيات والأطقم الطبية، حيث يحقق التطبيق التباعد بين الطبيب والمريض، ويستخدم أدوات منخفضة التكاليف ودقيقة النتائج، ويهتم بالقياس المستمر للعلامات الحيوية.

كما تمكن الفريق المكون من الطالبات: "ريماس حمد المحيميد، وفاطمة عبد الرحمن الغامدي، وسارة سلطان العصيمي"، من الحصول على المركز الثالث في محور المجتمع السيبراني، من خلال مشروعهن الذي حمل عنوان "سايبر كيدز: لعبة لزيادة الوعي بالأمن السيبراني وأساسياته لدى الأطفال"، والذي استهدف الأطفال من سن 6-8 سنوات، بهدف تطوير معرفتهم حول الأمن السيبراني وتعليمهم كيفية تصفح الويب بأمان.

يُذكر أن هاكاثون طيبة، قد شارك في مسابقاته وفعالياته أكثر من 300 طالب وطالبة مثلوا أكثر من 20 جامعة سعودية، قدموا خلال مشاركتهم مجموعة من المشروعات والأفكار التقنية في الحلول المبتكرة لحماية البيئة وتطوير التعليم والأمن السيبراني والصحة الرقمية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
طالبات جامعة شقراء يحققن المركزين الأول والثالث في "هاكاثون طيبة"
سبق

هنأ رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، طالبات كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بالجامعة، اللاتي حصلن على المركزين الأول والثالث في "هاكاثون طيبة"، الذي نظمته جامعة طيبة اليوم الأربعاء، سائلاً المولى جل وعلا أن يديم على طلبة الجامعة التفوق والنجاح ووضع اسم جامعتهم على منصات التتويج دائمًا.

وشاركت الجامعة في هاكاثون طيبة من خلال عدة فرق، حيث نجح الفريق المكون من الطالبات شموع فرز العتيبي، والهنوف عمر العصيمي، ميان نواف الشعلان، وعبير محمد المطيري، في الحصول على المركز الأول في محور الصحة الرقمية ضمن منافسات هاكاثون طيبة، وذلك من خلال مشروع عبارة عن تطبيق لتوفير الحماية للأطباء والممرضين من الإصابة بالعدوى كوفيد 19 أثناء الاختلاط بالمرضى، وتوفير الرعاية الكاملة لمريض كورونا في حجره المنزلي وإنقاذه سريعًا عند الخطر، إضافة إلى تخفيف العبء على المستشفيات والأطقم الطبية، حيث يحقق التطبيق التباعد بين الطبيب والمريض، ويستخدم أدوات منخفضة التكاليف ودقيقة النتائج، ويهتم بالقياس المستمر للعلامات الحيوية.

كما تمكن الفريق المكون من الطالبات: "ريماس حمد المحيميد، وفاطمة عبد الرحمن الغامدي، وسارة سلطان العصيمي"، من الحصول على المركز الثالث في محور المجتمع السيبراني، من خلال مشروعهن الذي حمل عنوان "سايبر كيدز: لعبة لزيادة الوعي بالأمن السيبراني وأساسياته لدى الأطفال"، والذي استهدف الأطفال من سن 6-8 سنوات، بهدف تطوير معرفتهم حول الأمن السيبراني وتعليمهم كيفية تصفح الويب بأمان.

يُذكر أن هاكاثون طيبة، قد شارك في مسابقاته وفعالياته أكثر من 300 طالب وطالبة مثلوا أكثر من 20 جامعة سعودية، قدموا خلال مشاركتهم مجموعة من المشروعات والأفكار التقنية في الحلول المبتكرة لحماية البيئة وتطوير التعليم والأمن السيبراني والصحة الرقمية.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
11:56 PM

طالبات جامعة شقراء يحققن المركزين الأول والثالث في "هاكاثون طيبة"

رئيس الجامعة قدم لهن التهاني وحثهن على مواصلة التفوق والنجاح

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
0
37

هنأ رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، طالبات كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بالجامعة، اللاتي حصلن على المركزين الأول والثالث في "هاكاثون طيبة"، الذي نظمته جامعة طيبة اليوم الأربعاء، سائلاً المولى جل وعلا أن يديم على طلبة الجامعة التفوق والنجاح ووضع اسم جامعتهم على منصات التتويج دائمًا.

وشاركت الجامعة في هاكاثون طيبة من خلال عدة فرق، حيث نجح الفريق المكون من الطالبات شموع فرز العتيبي، والهنوف عمر العصيمي، ميان نواف الشعلان، وعبير محمد المطيري، في الحصول على المركز الأول في محور الصحة الرقمية ضمن منافسات هاكاثون طيبة، وذلك من خلال مشروع عبارة عن تطبيق لتوفير الحماية للأطباء والممرضين من الإصابة بالعدوى كوفيد 19 أثناء الاختلاط بالمرضى، وتوفير الرعاية الكاملة لمريض كورونا في حجره المنزلي وإنقاذه سريعًا عند الخطر، إضافة إلى تخفيف العبء على المستشفيات والأطقم الطبية، حيث يحقق التطبيق التباعد بين الطبيب والمريض، ويستخدم أدوات منخفضة التكاليف ودقيقة النتائج، ويهتم بالقياس المستمر للعلامات الحيوية.

كما تمكن الفريق المكون من الطالبات: "ريماس حمد المحيميد، وفاطمة عبد الرحمن الغامدي، وسارة سلطان العصيمي"، من الحصول على المركز الثالث في محور المجتمع السيبراني، من خلال مشروعهن الذي حمل عنوان "سايبر كيدز: لعبة لزيادة الوعي بالأمن السيبراني وأساسياته لدى الأطفال"، والذي استهدف الأطفال من سن 6-8 سنوات، بهدف تطوير معرفتهم حول الأمن السيبراني وتعليمهم كيفية تصفح الويب بأمان.

يُذكر أن هاكاثون طيبة، قد شارك في مسابقاته وفعالياته أكثر من 300 طالب وطالبة مثلوا أكثر من 20 جامعة سعودية، قدموا خلال مشاركتهم مجموعة من المشروعات والأفكار التقنية في الحلول المبتكرة لحماية البيئة وتطوير التعليم والأمن السيبراني والصحة الرقمية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,676
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,698
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,779
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,965

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة