سامي: الهلال فريق متسلط.. وهيبته هزمت الاتفاق وحبست أنفاس النصر

بارك سامي الجابر، رئيس الهلال السابق ولاعبه السابق، التأهل إلى دور الأربعة من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد التغلب على فريق الاتفاق بنتيجة 3-2.

وكتب الجابر عبر حسابه في تويتر: "أجمل ما في المباراة سيناريو الانتصار، وعودة شيء من هيبة الزعيم".

وأضاف: "في أحيان كثيرة لا يكون الهلال بقوته وعنفوانه وجاهزيته، لكنه يقاتل بهيبته التي هزمت الاتفاق، وحبست أنفاس النصر الذي يعاني من فوبيا هيبة الزعيم حتى الثواني الأخيرة".

وزاد في تغريدة ثانية: "الزعيم فريق متسلط، إذا ضرب أوجع، وبنتائج كبيرة؛ لأنه يثق بأنه الأقوى.. ‏يجهز على خصمه، ويقف له حتى إذا حاول النهوض صرعه مرة أخرى. الزعيم لا يفوز ويهرب، وكأنه غير مصدق أنه منتصر".