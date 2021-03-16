النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 354 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 204 خلال الـ24 ساعة الماضية

نسيان وخلل بالاتجاهات.. جراحة نادرة تنقذ مريضة من ورم دماغي بتبوك

نفذها فريق طبي بمستشفى الملك خالد لتنتهي آلام بالرأس استمرت 4 أسابيع

أسهم، بفضل الله، فريق طبي في قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد بتبوك، في إنهاء معاناة مريضة من آلام في الرأس استمرت معها ما يقارب 4 أسابيع، مما سبب لها مشاكل في الاتجاهات وكذلك في النسيان؛ حيث كان يشكل خطورة على حياتها.

وأوضحت "صحة تبوك"، أنه بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة من تحاليل وأشعة بالرنين المغناطيسي، تبين وجود ورم في الجهة اليسرى من الدماغ حجمة 4*4*5 سم في المنطقة الحركية ومنطقة النطق.

وخضعت المريضة لعملية جراحية نادرة ودقيقة ومعقدة لإستئصال الورم والتي استغرقت أكثر من 4 ساعات تحت المجهر وبدون أي مضاعفات أثناء وبعد العملية، كما لم يحدث لها أي مضاعفات عصبية ولله الحمد، وحالتها الصحية حالياً جيدة؛ حيث تتلقى الرعاية الطبية المناسبة في قسم جراحة النساء بالمستشفى.

فريق طبي مستشفى الملك خالد بتبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نسيان وخلل بالاتجاهات.. جراحة نادرة تنقذ مريضة من ورم دماغي بتبوك
سبق

أسهم، بفضل الله، فريق طبي في قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد بتبوك، في إنهاء معاناة مريضة من آلام في الرأس استمرت معها ما يقارب 4 أسابيع، مما سبب لها مشاكل في الاتجاهات وكذلك في النسيان؛ حيث كان يشكل خطورة على حياتها.

وأوضحت "صحة تبوك"، أنه بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة من تحاليل وأشعة بالرنين المغناطيسي، تبين وجود ورم في الجهة اليسرى من الدماغ حجمة 4*4*5 سم في المنطقة الحركية ومنطقة النطق.

وخضعت المريضة لعملية جراحية نادرة ودقيقة ومعقدة لإستئصال الورم والتي استغرقت أكثر من 4 ساعات تحت المجهر وبدون أي مضاعفات أثناء وبعد العملية، كما لم يحدث لها أي مضاعفات عصبية ولله الحمد، وحالتها الصحية حالياً جيدة؛ حيث تتلقى الرعاية الطبية المناسبة في قسم جراحة النساء بالمستشفى.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
02:25 PM

نسيان وخلل بالاتجاهات.. جراحة نادرة تنقذ مريضة من ورم دماغي بتبوك

نفذها فريق طبي بمستشفى الملك خالد لتنتهي آلام بالرأس استمرت 4 أسابيع

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
502

أسهم، بفضل الله، فريق طبي في قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد بتبوك، في إنهاء معاناة مريضة من آلام في الرأس استمرت معها ما يقارب 4 أسابيع، مما سبب لها مشاكل في الاتجاهات وكذلك في النسيان؛ حيث كان يشكل خطورة على حياتها.

وأوضحت "صحة تبوك"، أنه بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة من تحاليل وأشعة بالرنين المغناطيسي، تبين وجود ورم في الجهة اليسرى من الدماغ حجمة 4*4*5 سم في المنطقة الحركية ومنطقة النطق.

وخضعت المريضة لعملية جراحية نادرة ودقيقة ومعقدة لإستئصال الورم والتي استغرقت أكثر من 4 ساعات تحت المجهر وبدون أي مضاعفات أثناء وبعد العملية، كما لم يحدث لها أي مضاعفات عصبية ولله الحمد، وحالتها الصحية حالياً جيدة؛ حيث تتلقى الرعاية الطبية المناسبة في قسم جراحة النساء بالمستشفى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,133
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,281
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,108
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,457

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة