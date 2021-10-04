كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أن موظفي فيس بوك عاجزون عن الوصول إلى الخوادم لإصلاحها بسبب عدم قدرة الأبواب على قراءة بطاقاتهم التعريفية، كما أطلق عليه اثنان من العاملين على فيسبوك اسم "يوم الثلج".

"نيويورك تايمز": موظفو "فيس بوك" عاجزون عن الوصول للخوادم لإصلاحها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-04 كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أن موظفي فيس بوك عاجزون عن الوصول إلى الخوادم لإصلاحها بسبب عدم قدرة الأبواب على قراءة بطاقاتهم التعريفية، كما أطلق عليه اثنان من العاملين على فيسبوك اسم "يوم الثلج". وحتى الآن لازال انقطاع خدمات فيس بوك واتس آب وانستجرام وماسنجر مستمرا منذ ساعات.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 11:03 PM

"نيويورك تايمز": موظفو "فيس بوك" عاجزون عن الوصول للخوادم لإصلاحها بسبب عدم قدرة الأبواب على قراءة بطاقاتهم التعريفية





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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أن موظفي فيس بوك عاجزون عن الوصول إلى الخوادم لإصلاحها بسبب عدم قدرة الأبواب على قراءة بطاقاتهم التعريفية، كما أطلق عليه اثنان من العاملين على فيسبوك اسم "يوم الثلج".

وحتى الآن لازال انقطاع خدمات فيس بوك واتس آب وانستجرام وماسنجر مستمرا منذ ساعات.