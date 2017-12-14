سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع 0.81 % ويصل إلى 64.72 دولار

الذهب يرتفع في التعاملات الفورية بنسبة 0.45 %

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 0.81% إلى 64.72 دولار أمريكي.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.63%، إلى 59.55 دولار أمريكي.

كما ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية، صباح اليوم، بنسبة 0.45% إلى 1474.70 دولار أمريكي.

وصعد سعر أوقية الذهب في المعاملات الأمريكية الآجلة بنسبة 0.07% إلى 1467.80 دولار أمريكي.