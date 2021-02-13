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العام المقبل.. فيس بوك تطلق "ساعة يد ذكية" بخصائص تتعلق بالصحة واللياقة البدنية

في خطوة تدخل من خلالها سوقًا تهيمن عليها حاليًّا شركتا آبل وهواوي

تسعى شركة فيسبوك للانتهاء من تطوير ساعة يد ذكية تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل، وتضم خصائص تتعلق بالصحة واللياقة البدنية.

وذكر موقع "ذي إنفورميشن" لأخبار التكنولوجيا، نقلًا عن مصادر مطلعة، الجمعة، أن شركة فيسبوك تخطط للبدء في بيع الساعة الجديدة العام المقبل، في خطوة تدخل من خلالها سوقًا تهيمن عليها حاليًّا شركتا آبل وهواوي.

ووفق سكاي نيوز عربية: ستتصل ساعة فيسبوك الذكية الجديدة بالشبكات الخلوية، وهو ما سيتيح لمستخدميها إمكانية إرسال رسائل والاتصال بخدمات أو أجهزة شركات الصحة واللياقة البدنية.

ودخلت فيسبوك قطاع إنتاج الأجهزة في السنوات الأخيرة، وطرحت منتجات؛ منها جهاز الواقع الافتراضي "أوكيولس"، وجهاز دردشة الفيديو بورتال.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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العام المقبل.. فيس بوك تطلق "ساعة يد ذكية" بخصائص تتعلق بالصحة واللياقة البدنية
سبق

تسعى شركة فيسبوك للانتهاء من تطوير ساعة يد ذكية تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل، وتضم خصائص تتعلق بالصحة واللياقة البدنية.

وذكر موقع "ذي إنفورميشن" لأخبار التكنولوجيا، نقلًا عن مصادر مطلعة، الجمعة، أن شركة فيسبوك تخطط للبدء في بيع الساعة الجديدة العام المقبل، في خطوة تدخل من خلالها سوقًا تهيمن عليها حاليًّا شركتا آبل وهواوي.

ووفق سكاي نيوز عربية: ستتصل ساعة فيسبوك الذكية الجديدة بالشبكات الخلوية، وهو ما سيتيح لمستخدميها إمكانية إرسال رسائل والاتصال بخدمات أو أجهزة شركات الصحة واللياقة البدنية.

ودخلت فيسبوك قطاع إنتاج الأجهزة في السنوات الأخيرة، وطرحت منتجات؛ منها جهاز الواقع الافتراضي "أوكيولس"، وجهاز دردشة الفيديو بورتال.

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
10:38 AM

العام المقبل.. فيس بوك تطلق "ساعة يد ذكية" بخصائص تتعلق بالصحة واللياقة البدنية

في خطوة تدخل من خلالها سوقًا تهيمن عليها حاليًّا شركتا آبل وهواوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسعى شركة فيسبوك للانتهاء من تطوير ساعة يد ذكية تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل، وتضم خصائص تتعلق بالصحة واللياقة البدنية.

وذكر موقع "ذي إنفورميشن" لأخبار التكنولوجيا، نقلًا عن مصادر مطلعة، الجمعة، أن شركة فيسبوك تخطط للبدء في بيع الساعة الجديدة العام المقبل، في خطوة تدخل من خلالها سوقًا تهيمن عليها حاليًّا شركتا آبل وهواوي.

ووفق سكاي نيوز عربية: ستتصل ساعة فيسبوك الذكية الجديدة بالشبكات الخلوية، وهو ما سيتيح لمستخدميها إمكانية إرسال رسائل والاتصال بخدمات أو أجهزة شركات الصحة واللياقة البدنية.

ودخلت فيسبوك قطاع إنتاج الأجهزة في السنوات الأخيرة، وطرحت منتجات؛ منها جهاز الواقع الافتراضي "أوكيولس"، وجهاز دردشة الفيديو بورتال.

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