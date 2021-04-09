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"الإرياني" يهنئ "الأنصاري" لاختياره رئيسًا لاتحاد الجامعات العربية

أعرب عن ثقته في قدرته على تنسيق ودعم الجهود المشتركة

هنَّأ معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري؛ بمناسبة اختياره رئيسًا للمجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية في دورته الثالثة والخمسين.

وقال "الإرياني" في تغريدة، نشرها في حسابه بـ"تويتر": "أهنئ الصديق البروفيسور عيسى بن حسن الأنصاري، رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد عضو مجلس أمناء المركز العربي لتمكين الشباب؛ وذلك بمناسبة اختياره رئيسًا للمجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية في دورته الثالثة والخمسين التي انطلقت في جامعة الأمير محمد بن فهد اليوم الأربعاء 7 إبريل".

وأضاف "الإرياني": "نثق في الفارق الذي سيصنعه البروفيسور عيسى الأنصاري في تنسيق ودعم الجهود العربية للارتقاء بالتعليم الجامعي في مختلف المجالات، ونتمنى له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة، بما من شأنه خدمة قضايا وطنه وأمته العربية".

وكان رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، قد اختير رئيسًا للمجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية في دورته الثالثة والخمسين، التي استضافتها جامعة الأمير محمد بن فهد.

وتسلم الدكتور "الأنصاري" خلال فعاليات المؤتمر الذي انطلق يوم الأربعاء 7 مايو 2021 رئاسة المجلس التنفيذي خلفًا للرئيس السابق.

يُذكر أن اتحاد الجامعات العربية تأسس بموجب قرار رقم 2056 في 30/ 9/ 1964 الصادر من مجلس جامعة الدول العربية بناء على توصية لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية، وتم إنشاء أمانة مؤقتة للاتحاد في القاهرة في عام 1965، وعُقد أول اجتماع للمؤتمر العام للاتحاد في سبتمبر 1969، وتحولت الأمانة المؤقتة إلى أمانة عامة دائمة، وكان عدد الجامعات المؤسسة والعاملة حينها (23) جامعة عربية.

وفي عام 1984 نُقل المقر العام للأمانة العامة للاتحاد إلى مدينة عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويهدف الاتحاد إلى دعم الجامعات العربية في إعداد الإنسان القادر على خدمة أمته العربية، وتحقيق تطلعاتها، بالعمل على أن تلتزم الجامعات العربية بالقيم النابعة من عقيدة الإسلام ورسالته الخالدة، وتطبيقها فكرًا وعملاً لتحقيق هذا الهدف بجميع الوسائل المشروعة.

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإرياني" يهنئ "الأنصاري" لاختياره رئيسًا لاتحاد الجامعات العربية
سبق

هنَّأ معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري؛ بمناسبة اختياره رئيسًا للمجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية في دورته الثالثة والخمسين.

وقال "الإرياني" في تغريدة، نشرها في حسابه بـ"تويتر": "أهنئ الصديق البروفيسور عيسى بن حسن الأنصاري، رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد عضو مجلس أمناء المركز العربي لتمكين الشباب؛ وذلك بمناسبة اختياره رئيسًا للمجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية في دورته الثالثة والخمسين التي انطلقت في جامعة الأمير محمد بن فهد اليوم الأربعاء 7 إبريل".

وأضاف "الإرياني": "نثق في الفارق الذي سيصنعه البروفيسور عيسى الأنصاري في تنسيق ودعم الجهود العربية للارتقاء بالتعليم الجامعي في مختلف المجالات، ونتمنى له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة، بما من شأنه خدمة قضايا وطنه وأمته العربية".

وكان رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، قد اختير رئيسًا للمجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية في دورته الثالثة والخمسين، التي استضافتها جامعة الأمير محمد بن فهد.

وتسلم الدكتور "الأنصاري" خلال فعاليات المؤتمر الذي انطلق يوم الأربعاء 7 مايو 2021 رئاسة المجلس التنفيذي خلفًا للرئيس السابق.

يُذكر أن اتحاد الجامعات العربية تأسس بموجب قرار رقم 2056 في 30/ 9/ 1964 الصادر من مجلس جامعة الدول العربية بناء على توصية لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية، وتم إنشاء أمانة مؤقتة للاتحاد في القاهرة في عام 1965، وعُقد أول اجتماع للمؤتمر العام للاتحاد في سبتمبر 1969، وتحولت الأمانة المؤقتة إلى أمانة عامة دائمة، وكان عدد الجامعات المؤسسة والعاملة حينها (23) جامعة عربية.

وفي عام 1984 نُقل المقر العام للأمانة العامة للاتحاد إلى مدينة عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويهدف الاتحاد إلى دعم الجامعات العربية في إعداد الإنسان القادر على خدمة أمته العربية، وتحقيق تطلعاتها، بالعمل على أن تلتزم الجامعات العربية بالقيم النابعة من عقيدة الإسلام ورسالته الخالدة، وتطبيقها فكرًا وعملاً لتحقيق هذا الهدف بجميع الوسائل المشروعة.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
11:51 PM

"الإرياني" يهنئ "الأنصاري" لاختياره رئيسًا لاتحاد الجامعات العربية

أعرب عن ثقته في قدرته على تنسيق ودعم الجهود المشتركة

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حامد العلي - الرياض
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هنَّأ معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري؛ بمناسبة اختياره رئيسًا للمجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية في دورته الثالثة والخمسين.

وقال "الإرياني" في تغريدة، نشرها في حسابه بـ"تويتر": "أهنئ الصديق البروفيسور عيسى بن حسن الأنصاري، رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد عضو مجلس أمناء المركز العربي لتمكين الشباب؛ وذلك بمناسبة اختياره رئيسًا للمجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية في دورته الثالثة والخمسين التي انطلقت في جامعة الأمير محمد بن فهد اليوم الأربعاء 7 إبريل".

وأضاف "الإرياني": "نثق في الفارق الذي سيصنعه البروفيسور عيسى الأنصاري في تنسيق ودعم الجهود العربية للارتقاء بالتعليم الجامعي في مختلف المجالات، ونتمنى له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة، بما من شأنه خدمة قضايا وطنه وأمته العربية".

وكان رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، قد اختير رئيسًا للمجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية في دورته الثالثة والخمسين، التي استضافتها جامعة الأمير محمد بن فهد.

وتسلم الدكتور "الأنصاري" خلال فعاليات المؤتمر الذي انطلق يوم الأربعاء 7 مايو 2021 رئاسة المجلس التنفيذي خلفًا للرئيس السابق.

يُذكر أن اتحاد الجامعات العربية تأسس بموجب قرار رقم 2056 في 30/ 9/ 1964 الصادر من مجلس جامعة الدول العربية بناء على توصية لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية، وتم إنشاء أمانة مؤقتة للاتحاد في القاهرة في عام 1965، وعُقد أول اجتماع للمؤتمر العام للاتحاد في سبتمبر 1969، وتحولت الأمانة المؤقتة إلى أمانة عامة دائمة، وكان عدد الجامعات المؤسسة والعاملة حينها (23) جامعة عربية.

وفي عام 1984 نُقل المقر العام للأمانة العامة للاتحاد إلى مدينة عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويهدف الاتحاد إلى دعم الجامعات العربية في إعداد الإنسان القادر على خدمة أمته العربية، وتحقيق تطلعاتها، بالعمل على أن تلتزم الجامعات العربية بالقيم النابعة من عقيدة الإسلام ورسالته الخالدة، وتطبيقها فكرًا وعملاً لتحقيق هذا الهدف بجميع الوسائل المشروعة.

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