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المملكة تشارك دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان

"العواد" يؤكد أهمية تمكين الأفراد من معرفة حقوقهم المكفولة بالأنظمة

تشارك المملكة منظومة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر الحالي، مبرزةً ما اتخذته من الأنظمة والتدابير لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.

وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد: المملكة شهدت إصلاحات متعددة في جميع المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين خاصة في مجال حقوق الإنسان بإصلاحاتٍ تجاوزت 90 إصلاحًا أسهمت في ارتقاء المملكة في التصنيفات والمؤشرات العالمية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أهمية تمكين الأفراد من معرفة حقوقهم المكفولة وفقًا للأنظمة، وضرورة بناء ثقافة المشاركة في جهود حماية حقوق الإنسان ودعمها على جميع المستويات والقطاعات، مؤكدًا أن تعليمها والتربية عليها ونشر ثقافتها يخلق بيئة سليمة للأجيال الحالية والقادمة.

وأضاف "العواد": الهيئة تحرص على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها، وتُعنى بوضع السياسة العامة لتنمية الوعي بها؛ فالإلمام والمعرفة بحقوق الإنسان من المستهدفات الأساسية التي نص عليها تنظيم الهيئة، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

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المملكة تشارك دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان
سبق

تشارك المملكة منظومة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر الحالي، مبرزةً ما اتخذته من الأنظمة والتدابير لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.

وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد: المملكة شهدت إصلاحات متعددة في جميع المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين خاصة في مجال حقوق الإنسان بإصلاحاتٍ تجاوزت 90 إصلاحًا أسهمت في ارتقاء المملكة في التصنيفات والمؤشرات العالمية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أهمية تمكين الأفراد من معرفة حقوقهم المكفولة وفقًا للأنظمة، وضرورة بناء ثقافة المشاركة في جهود حماية حقوق الإنسان ودعمها على جميع المستويات والقطاعات، مؤكدًا أن تعليمها والتربية عليها ونشر ثقافتها يخلق بيئة سليمة للأجيال الحالية والقادمة.

وأضاف "العواد": الهيئة تحرص على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها، وتُعنى بوضع السياسة العامة لتنمية الوعي بها؛ فالإلمام والمعرفة بحقوق الإنسان من المستهدفات الأساسية التي نص عليها تنظيم الهيئة، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
05:54 PM

المملكة تشارك دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان

"العواد" يؤكد أهمية تمكين الأفراد من معرفة حقوقهم المكفولة بالأنظمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تشارك المملكة منظومة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر الحالي، مبرزةً ما اتخذته من الأنظمة والتدابير لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.

وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد: المملكة شهدت إصلاحات متعددة في جميع المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين خاصة في مجال حقوق الإنسان بإصلاحاتٍ تجاوزت 90 إصلاحًا أسهمت في ارتقاء المملكة في التصنيفات والمؤشرات العالمية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أهمية تمكين الأفراد من معرفة حقوقهم المكفولة وفقًا للأنظمة، وضرورة بناء ثقافة المشاركة في جهود حماية حقوق الإنسان ودعمها على جميع المستويات والقطاعات، مؤكدًا أن تعليمها والتربية عليها ونشر ثقافتها يخلق بيئة سليمة للأجيال الحالية والقادمة.

وأضاف "العواد": الهيئة تحرص على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها، وتُعنى بوضع السياسة العامة لتنمية الوعي بها؛ فالإلمام والمعرفة بحقوق الإنسان من المستهدفات الأساسية التي نص عليها تنظيم الهيئة، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

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