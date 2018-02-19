مصر بالفيديو.. مصرع وإصابة 10 عمال في انهيار مدخنة مصنع طوب

لَقِيَ 4 عمال مصريين مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، في انهيار مدخنة لمصنع طوب بناحية مركز ومدينة ميت غمر، شمالي العاصمة القاهرة؛ وذلك نتيجة لسوء حالة الطقس والأمطار والرياح الشديدة.

وحسب صحيفة "الوطن" المصرية، تَلقى مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بلاغًا بسقوط مدخنة لمصنع إنتاج الطوب بناحية قرية أبو نبهان التابعة لمركز ميت غمر.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البري وضباط الشرطة إلى مكان الحادث، وبالفحص تَبَيّن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين.

وبحسب الصحيفة؛ فإن أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن؛ لكن سوء حالة الطقس والأمطار والرياح الشديدة ربما ساهمت في وقوع الحادث، أثناء وجود العمال داخل المصنع.. وكلّف رئيس مدينة ميت غمر بكشف الأسباب المحددة لانهيار المدخنة.

ويجري رفع الأنقاض من مكان الحادث، والكشف عن ما إذ كان هناك مصابون آخرون.

ومن جهته قال الدكتور سعد عبداللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه قد تم نقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة، لتلقي العلاج اللازم. وإخطار النيابة التي باشرت التحقيق.