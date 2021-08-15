النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البيانات المالية لنادي الاتحاد تكشف عن عجز 133 مليون ريال

كشفت البيانات المالية لنادي الاتحاد، التي عرضت على الجمعية العمومية، الأحد، عن عجز 133 مليون ريال، إذ بلغت الإيرادات 263 مليوناً، مقابل مصروفات بلغت 396.

وصادقت الجمعية العمومية العادية التي حضرها رئيس النادي أنمار الحائلي عن بُعد، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلو وزارة الرياضة على تعيين مراجع الحسابات للنادي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، كما تم قراءة جدول الأعمال واعتماده.

وتضمنت الجمعية العمومية كلمة ترحيبية من رئيس مجلس إدارة النادي، وتقرير مجلس الإدارة متضمناً ملخص التقرير السنوي، وعرض البيانات المالية بعد مراجعتها وتدقيقها من قبل مدقق الحسابات، وقد شملت (الإيرادات، والمصروفات، والمركز المالي، والالتزامات المالية).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
البيانات المالية لنادي الاتحاد تكشف عن عجز 133 مليون ريال
سبق

كشفت البيانات المالية لنادي الاتحاد، التي عرضت على الجمعية العمومية، الأحد، عن عجز 133 مليون ريال، إذ بلغت الإيرادات 263 مليوناً، مقابل مصروفات بلغت 396.

وصادقت الجمعية العمومية العادية التي حضرها رئيس النادي أنمار الحائلي عن بُعد، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلو وزارة الرياضة على تعيين مراجع الحسابات للنادي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، كما تم قراءة جدول الأعمال واعتماده.

وتضمنت الجمعية العمومية كلمة ترحيبية من رئيس مجلس إدارة النادي، وتقرير مجلس الإدارة متضمناً ملخص التقرير السنوي، وعرض البيانات المالية بعد مراجعتها وتدقيقها من قبل مدقق الحسابات، وقد شملت (الإيرادات، والمصروفات، والمركز المالي، والالتزامات المالية).

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
11:10 PM

البيانات المالية لنادي الاتحاد تكشف عن عجز 133 مليون ريال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,964

كشفت البيانات المالية لنادي الاتحاد، التي عرضت على الجمعية العمومية، الأحد، عن عجز 133 مليون ريال، إذ بلغت الإيرادات 263 مليوناً، مقابل مصروفات بلغت 396.

وصادقت الجمعية العمومية العادية التي حضرها رئيس النادي أنمار الحائلي عن بُعد، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلو وزارة الرياضة على تعيين مراجع الحسابات للنادي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، كما تم قراءة جدول الأعمال واعتماده.

وتضمنت الجمعية العمومية كلمة ترحيبية من رئيس مجلس إدارة النادي، وتقرير مجلس الإدارة متضمناً ملخص التقرير السنوي، وعرض البيانات المالية بعد مراجعتها وتدقيقها من قبل مدقق الحسابات، وقد شملت (الإيرادات، والمصروفات، والمركز المالي، والالتزامات المالية).

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,760
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,359
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,638
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,369

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة