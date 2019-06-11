النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

الصحة العالمية: جائحة فيروس كورونا "تتسارع" في أفريقيا

قالت: عشر دول  تشكل 75 بالمئة من بين حوالي 200 ألف إصابة

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن جائحة فيروس كورونا "تتسارع" في أفريقيا، حيث تنتشر من العواصم التي وصلت إليها مع المسافرين، لكن لا يبدو أن هناك الكثير من الإصابات الخطيرة أو الوفيات التي لا يتم رصدها.

وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا في بيان صحفي في جنيف إن عشر دول تتصدر الجائحة في أفريقيا حيث تشكل 75 بالمئة من بين حوالي 200 ألف إصابة في القارة التي سجلت 5000 حالة وفاة. وسجلت جنوب أفريقيا ربع الإصابات.

ووفق رويترز قالت مويتي: "نعتقد أن أعداد الإصابات الخطيرة والوفيات التي لا يتم رصدها ليست كبيرة".

وأضافت: "أحد التحديات الرئيسية في أفريقيا لا تزال تتمثل في توفر الإمدادات، خاصة أدوات الفحص".

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصحة العالمية: جائحة فيروس كورونا "تتسارع" في أفريقيا
سبق

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن جائحة فيروس كورونا "تتسارع" في أفريقيا، حيث تنتشر من العواصم التي وصلت إليها مع المسافرين، لكن لا يبدو أن هناك الكثير من الإصابات الخطيرة أو الوفيات التي لا يتم رصدها.

وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا في بيان صحفي في جنيف إن عشر دول تتصدر الجائحة في أفريقيا حيث تشكل 75 بالمئة من بين حوالي 200 ألف إصابة في القارة التي سجلت 5000 حالة وفاة. وسجلت جنوب أفريقيا ربع الإصابات.

ووفق رويترز قالت مويتي: "نعتقد أن أعداد الإصابات الخطيرة والوفيات التي لا يتم رصدها ليست كبيرة".

وأضافت: "أحد التحديات الرئيسية في أفريقيا لا تزال تتمثل في توفر الإمدادات، خاصة أدوات الفحص".

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
02:20 PM

الصحة العالمية: جائحة فيروس كورونا "تتسارع" في أفريقيا

قالت: عشر دول  تشكل 75 بالمئة من بين حوالي 200 ألف إصابة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,102

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن جائحة فيروس كورونا "تتسارع" في أفريقيا، حيث تنتشر من العواصم التي وصلت إليها مع المسافرين، لكن لا يبدو أن هناك الكثير من الإصابات الخطيرة أو الوفيات التي لا يتم رصدها.

وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا في بيان صحفي في جنيف إن عشر دول تتصدر الجائحة في أفريقيا حيث تشكل 75 بالمئة من بين حوالي 200 ألف إصابة في القارة التي سجلت 5000 حالة وفاة. وسجلت جنوب أفريقيا ربع الإصابات.

ووفق رويترز قالت مويتي: "نعتقد أن أعداد الإصابات الخطيرة والوفيات التي لا يتم رصدها ليست كبيرة".

وأضافت: "أحد التحديات الرئيسية في أفريقيا لا تزال تتمثل في توفر الإمدادات، خاصة أدوات الفحص".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,003
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,601
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,546
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,119

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة