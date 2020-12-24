النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إدارة نادي ذوي الإعاقة بمكة تستقبل البطل ولاعب المنتخب الزهراني

استقبل نائب رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بمكة، الأستاذ نايف الزايدي، في مكتبه، مساء اليوم الثلاثاء؛ البطل عبدالعزيز الزهراني لاعب منتخب المملكة ونادي ذوي الإعاقة بمنطقة مكة المكرمة للبوتشيا.

وذلك بحضور والد اللاعب أ. نبيل الزهراني، ومساعده علي الزهراني، والمهندس نضال العتيبي إداري نادي ذوي الإعاقة بمكة، و أ.خالد الرويس منسق العلاقات والإعلام بنادي ذوي الإعاقة بمكة.

حيث تم الاحتفاء بالبطل عبدالعزيز بعد مشاركته مع المنتخب السعودي تحت ٢١ سنة في بطولة آسيا للشباب للبوتشيا، وتكريمه بمكافأة تحفيزية وهدية عبارة عن حقيبة للعبة البوتشيا؛ نظير تميزه والمستويات الكبيرة التي قدمها بالبطولة الآسيوية.

حيث أوضح الزايدي أن هذا يعد واجبًا وطنيًا تجاه فئات ذوي الإعاقة، سيما وأننا نكرم اليوم بطلًا قدم لنادي مكة الكثير من المنجزات، متوجًا تميزه بمستويات كبيرة في مشاركته مع المنتخب السعودي؛ فواجبنا دعمه ومساندته للاستمرار وتقديم إنجازات يفخر بها أبناء مكة والوطن في المنافسات القادمة.

من جهته ثمن الكابتن تركي العتيبي مدرب المنتخب السعودي للبوتشيا، هذه المبادرة، مقدمًا شكره وتقديره للأستاذ نايف الزايدي، مبينًا أن اللاعب سينضم في شهر يناير المقبل لمعسكر المنتخب السعودي استعدادًا لبطولة غرب آسيا التي ستقام في البحرين، وأن مثل هذه الحفاوة والتكريم ستكون دافعًا وحافزًا له لتقديم المزيد إن شاء الله.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
إدارة نادي ذوي الإعاقة بمكة تستقبل البطل ولاعب المنتخب الزهراني
سبق

استقبل نائب رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بمكة، الأستاذ نايف الزايدي، في مكتبه، مساء اليوم الثلاثاء؛ البطل عبدالعزيز الزهراني لاعب منتخب المملكة ونادي ذوي الإعاقة بمنطقة مكة المكرمة للبوتشيا.

وذلك بحضور والد اللاعب أ. نبيل الزهراني، ومساعده علي الزهراني، والمهندس نضال العتيبي إداري نادي ذوي الإعاقة بمكة، و أ.خالد الرويس منسق العلاقات والإعلام بنادي ذوي الإعاقة بمكة.

حيث تم الاحتفاء بالبطل عبدالعزيز بعد مشاركته مع المنتخب السعودي تحت ٢١ سنة في بطولة آسيا للشباب للبوتشيا، وتكريمه بمكافأة تحفيزية وهدية عبارة عن حقيبة للعبة البوتشيا؛ نظير تميزه والمستويات الكبيرة التي قدمها بالبطولة الآسيوية.

حيث أوضح الزايدي أن هذا يعد واجبًا وطنيًا تجاه فئات ذوي الإعاقة، سيما وأننا نكرم اليوم بطلًا قدم لنادي مكة الكثير من المنجزات، متوجًا تميزه بمستويات كبيرة في مشاركته مع المنتخب السعودي؛ فواجبنا دعمه ومساندته للاستمرار وتقديم إنجازات يفخر بها أبناء مكة والوطن في المنافسات القادمة.

من جهته ثمن الكابتن تركي العتيبي مدرب المنتخب السعودي للبوتشيا، هذه المبادرة، مقدمًا شكره وتقديره للأستاذ نايف الزايدي، مبينًا أن اللاعب سينضم في شهر يناير المقبل لمعسكر المنتخب السعودي استعدادًا لبطولة غرب آسيا التي ستقام في البحرين، وأن مثل هذه الحفاوة والتكريم ستكون دافعًا وحافزًا له لتقديم المزيد إن شاء الله.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
07:21 PM

إدارة نادي ذوي الإعاقة بمكة تستقبل البطل ولاعب المنتخب الزهراني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
611

استقبل نائب رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بمكة، الأستاذ نايف الزايدي، في مكتبه، مساء اليوم الثلاثاء؛ البطل عبدالعزيز الزهراني لاعب منتخب المملكة ونادي ذوي الإعاقة بمنطقة مكة المكرمة للبوتشيا.

وذلك بحضور والد اللاعب أ. نبيل الزهراني، ومساعده علي الزهراني، والمهندس نضال العتيبي إداري نادي ذوي الإعاقة بمكة، و أ.خالد الرويس منسق العلاقات والإعلام بنادي ذوي الإعاقة بمكة.

حيث تم الاحتفاء بالبطل عبدالعزيز بعد مشاركته مع المنتخب السعودي تحت ٢١ سنة في بطولة آسيا للشباب للبوتشيا، وتكريمه بمكافأة تحفيزية وهدية عبارة عن حقيبة للعبة البوتشيا؛ نظير تميزه والمستويات الكبيرة التي قدمها بالبطولة الآسيوية.

حيث أوضح الزايدي أن هذا يعد واجبًا وطنيًا تجاه فئات ذوي الإعاقة، سيما وأننا نكرم اليوم بطلًا قدم لنادي مكة الكثير من المنجزات، متوجًا تميزه بمستويات كبيرة في مشاركته مع المنتخب السعودي؛ فواجبنا دعمه ومساندته للاستمرار وتقديم إنجازات يفخر بها أبناء مكة والوطن في المنافسات القادمة.

من جهته ثمن الكابتن تركي العتيبي مدرب المنتخب السعودي للبوتشيا، هذه المبادرة، مقدمًا شكره وتقديره للأستاذ نايف الزايدي، مبينًا أن اللاعب سينضم في شهر يناير المقبل لمعسكر المنتخب السعودي استعدادًا لبطولة غرب آسيا التي ستقام في البحرين، وأن مثل هذه الحفاوة والتكريم ستكون دافعًا وحافزًا له لتقديم المزيد إن شاء الله.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,839
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,946
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,562
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,480

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة