"الفيصل" يتسلم التقرير السنوي لأعمال جوازات مكة

تضمن خدمة المستفيدين تقنياً.. دون الحاجة للمراجعة

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، التقرير السنوي

لأعمال جوازات المنطقة، من مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله المشيخي.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن التقرير ومن أبرزها خدمة الرسائل والطلبات والتي يتم من خلالها خدمة المستفيدين تقنياً دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، فيما تجاوز عدد العمليات التي نفذتها إدارة جوازات المنطقة والفروع التابعة أكثر مليون و 200 ألف عملية.

وتخطى عدد المسافرين عن طريق المنافذ الجوية والبحرية التابعة لجوازات المنطقة أكثر من ثمانية ملايين مسافر.