استشاري يحذِّر من انطلاق شائعات مع انطلاق تطعيم الأطفال

أكد أن اللقاح لا يسبب أعراضًا شديدة

حذر استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبد الله عسيري، من شائعات التهاب عضلة وشغاف القلب، مع انطلاق تطعيم الأطفال من ٥ إلى ١١ سنة.

وقال "عسري" إن الحقيقة بعد ملايين الجرعات في الدول التي بدأت التطعيم فعليًّا أنها نادرة جدًّا، بينما "كوفيد 19" نفسه يسبب التهاب عضلة القلب بنِسَب أعلى بكثير، ولا يسبب أعراضًا شديدة، ولا يبقى له أي أثر على أنسجة القلب.