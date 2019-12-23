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استشاري يحذِّر من انطلاق شائعات مع انطلاق تطعيم الأطفال

أكد أن اللقاح لا يسبب أعراضًا شديدة

حذر استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبد الله عسيري، من شائعات التهاب عضلة وشغاف القلب، مع انطلاق تطعيم الأطفال من ٥ إلى ١١ سنة.

وقال "عسري" إن الحقيقة بعد ملايين الجرعات في الدول التي بدأت التطعيم فعليًّا أنها نادرة جدًّا، بينما "كوفيد 19" نفسه يسبب التهاب عضلة القلب بنِسَب أعلى بكثير، ولا يسبب أعراضًا شديدة، ولا يبقى له أي أثر على أنسجة القلب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري يحذِّر من انطلاق شائعات مع انطلاق تطعيم الأطفال
سبق

حذر استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبد الله عسيري، من شائعات التهاب عضلة وشغاف القلب، مع انطلاق تطعيم الأطفال من ٥ إلى ١١ سنة.

وقال "عسري" إن الحقيقة بعد ملايين الجرعات في الدول التي بدأت التطعيم فعليًّا أنها نادرة جدًّا، بينما "كوفيد 19" نفسه يسبب التهاب عضلة القلب بنِسَب أعلى بكثير، ولا يسبب أعراضًا شديدة، ولا يبقى له أي أثر على أنسجة القلب.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
08:43 PM
اخر تعديل
23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
01:02 AM

استشاري يحذِّر من انطلاق شائعات مع انطلاق تطعيم الأطفال

أكد أن اللقاح لا يسبب أعراضًا شديدة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
4
2,441

حذر استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبد الله عسيري، من شائعات التهاب عضلة وشغاف القلب، مع انطلاق تطعيم الأطفال من ٥ إلى ١١ سنة.

وقال "عسري" إن الحقيقة بعد ملايين الجرعات في الدول التي بدأت التطعيم فعليًّا أنها نادرة جدًّا، بينما "كوفيد 19" نفسه يسبب التهاب عضلة القلب بنِسَب أعلى بكثير، ولا يسبب أعراضًا شديدة، ولا يبقى له أي أثر على أنسجة القلب.

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