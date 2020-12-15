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"الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية على 6 مناطق بينها مكة وتشمل السواحل

من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من (متوسطة إلى غزيرة) المسبوقة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي تبوك والمدينة المنوّرة، وأجزاءٍ من مكة المكرّمة؛ تشمل السواحل منها، كذلك على مناطق: الحدود الشمالية والجوف وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 40 كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط، وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية على 6 مناطق بينها مكة وتشمل السواحل
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من (متوسطة إلى غزيرة) المسبوقة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي تبوك والمدينة المنوّرة، وأجزاءٍ من مكة المكرّمة؛ تشمل السواحل منها، كذلك على مناطق: الحدود الشمالية والجوف وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 40 كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط، وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
08:08 AM

"الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية على 6 مناطق بينها مكة وتشمل السواحل

من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من (متوسطة إلى غزيرة) المسبوقة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي تبوك والمدينة المنوّرة، وأجزاءٍ من مكة المكرّمة؛ تشمل السواحل منها، كذلك على مناطق: الحدود الشمالية والجوف وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 40 كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط، وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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