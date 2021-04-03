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هيئة أركان الجيش الأردني: طالبنا الأمير حمزة بن الحسين بالتوقف عن نشاطات أمنية في إطار تحقيقات شاملة

"الحنيطي" شدَّد على عدم وجود أحد فوق القانون

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم السبت عدم صحة ما نُشر من ادعاءات حول اعتقال سمو الأمير حمزة بن الحسين، لكن طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات تُوظَّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة، قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتُقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله، وآخرون.

وأوضح "الحنيطي" أن التحقيقات مستمرة، وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح، وأن كل الإجراءات التي اتُّخذت تمت في إطار القانون، وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها.

وشدَّد رئيس هيئة الأركان على أنه لا أحد فوق القانون، وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

الأردن

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هيئة أركان الجيش الأردني: طالبنا الأمير حمزة بن الحسين بالتوقف عن نشاطات أمنية في إطار تحقيقات شاملة
سبق

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم السبت عدم صحة ما نُشر من ادعاءات حول اعتقال سمو الأمير حمزة بن الحسين، لكن طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات تُوظَّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة، قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتُقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله، وآخرون.

وأوضح "الحنيطي" أن التحقيقات مستمرة، وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح، وأن كل الإجراءات التي اتُّخذت تمت في إطار القانون، وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها.

وشدَّد رئيس هيئة الأركان على أنه لا أحد فوق القانون، وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
11:59 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
12:58 AM

هيئة أركان الجيش الأردني: طالبنا الأمير حمزة بن الحسين بالتوقف عن نشاطات أمنية في إطار تحقيقات شاملة

"الحنيطي" شدَّد على عدم وجود أحد فوق القانون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم السبت عدم صحة ما نُشر من ادعاءات حول اعتقال سمو الأمير حمزة بن الحسين، لكن طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات تُوظَّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة، قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتُقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله، وآخرون.

وأوضح "الحنيطي" أن التحقيقات مستمرة، وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح، وأن كل الإجراءات التي اتُّخذت تمت في إطار القانون، وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها.

وشدَّد رئيس هيئة الأركان على أنه لا أحد فوق القانون، وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

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