النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس جنوب السودان

تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية لرئيس جنوب السودان الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.

وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان السفير غير المقيم في جنوب السودان علي بن حسن جعفر، خلال استقبال فخامته له بالقصر الرئاسي بمدينة جوبا.

ونوه الرئيس سلفاكير بالعلاقات مع المملكة، مؤكدًا حرصه على تعزيزها وتنميتها وتطويرها، منوهًا إلى دور المملكة وتأثيرها الإقليمي والدولي ومبادراتها تجاه شعوب المنطقة.

بدوره أكد السفير حرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق المصالح المشتركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس جنوب السودان
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية لرئيس جنوب السودان الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.

وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان السفير غير المقيم في جنوب السودان علي بن حسن جعفر، خلال استقبال فخامته له بالقصر الرئاسي بمدينة جوبا.

ونوه الرئيس سلفاكير بالعلاقات مع المملكة، مؤكدًا حرصه على تعزيزها وتنميتها وتطويرها، منوهًا إلى دور المملكة وتأثيرها الإقليمي والدولي ومبادراتها تجاه شعوب المنطقة.

بدوره أكد السفير حرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق المصالح المشتركة.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
07:37 PM

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس جنوب السودان

تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
650

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية لرئيس جنوب السودان الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.

وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان السفير غير المقيم في جنوب السودان علي بن حسن جعفر، خلال استقبال فخامته له بالقصر الرئاسي بمدينة جوبا.

ونوه الرئيس سلفاكير بالعلاقات مع المملكة، مؤكدًا حرصه على تعزيزها وتنميتها وتطويرها، منوهًا إلى دور المملكة وتأثيرها الإقليمي والدولي ومبادراتها تجاه شعوب المنطقة.

بدوره أكد السفير حرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق المصالح المشتركة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,630
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,950
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,070
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,746

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة