خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس جنوب السودان

تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية لرئيس جنوب السودان الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.



وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان السفير غير المقيم في جنوب السودان علي بن حسن جعفر، خلال استقبال فخامته له بالقصر الرئاسي بمدينة جوبا.



ونوه الرئيس سلفاكير بالعلاقات مع المملكة، مؤكدًا حرصه على تعزيزها وتنميتها وتطويرها، منوهًا إلى دور المملكة وتأثيرها الإقليمي والدولي ومبادراتها تجاه شعوب المنطقة.



بدوره أكد السفير حرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق المصالح المشتركة.