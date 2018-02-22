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مذبحة فلوريدا.. ترامب يعتزم تسليح المعلمين.. هذا سر ورقة اجتماع البيت الأبيض

استقبل الناجين من واقعة إطلاق النار.. حملها معظم أوقات اللقاء وكان حريصاً عليها

خلال اجتماع دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بطلاب نجوا من واقعة إطلاق النار بمدرسة في فلوريدا، لفتت الأنظارَ ورقةٌ صغيرة بدا الرئيس الأمريكي حريصاً على حملها معظم أوقات اللقاء الذي استضافه البيت الأبيض.

القصاصة التي لفتت الانتباه، و"اصطادتها" كاميرات لا تتهاون بأي صغيرة أو كبيرة، أثارت أسئلة عدة بشأن طبيعتها وماذا تضم، قبل أن تكشف وسائل إعلام محلية طبيعتها المثيرة.

فوفقاً لموقع صحيفة "بوسطن غلوب"، احتوت الورقة التي عُنونت بعبارة "البيت الأبيض"، على رؤوس موضوعات للمناقشة، وأسئلة تذكيرية يُفترض أن لا ينسى ترامب توجيهها للحاضرين.

والتقطت الكاميرات المقربة عدداً من الأسئلة ضمّتها الورقة، كان بينها: "ما أكثر شيء تريد أن تخبرني به يشكّل تجربتك"؟، و"ماذا يمكن أن نفعل لنُشعرك بالأمان"؟

أما النقطة الأخيرة في الورقة فلم تكن سؤالاً؛ وإنما وصفتها "بوسطن غلوب" بالنقطة المباشرة؛ إذ كانت تضم عبارة "إنني أسمعك"؛ فيما يبدو كرسالة للرئيس للتفوه بها لمحاوريه.

يشار إلى أن ترامب أعلن خلال اللقاء عن بادرة جديدة تهدف إلى الحد من جرائم الأسلحة في المدارس الأمريكية.

ووفق "فرانس برس"، أبدى الرئيس الأمريكي استعداده إلى تسليح معلمي المدارس؛ مما قد يساعد على منع وقوع مجازر كتلك التي وقعت في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا الأسبوع الماضي، وراح ضحيتها 17 قتيلاً.

وقال ترامب: إن إدارته ستركز على مراجعة خلفيات مشتري الأسلحة وصحتهم العقلية في مسعى لجعل المدارس أكثر أمناً.

وأضاف: "سنتخذ موقفاً صارماً جداً فيما يتعلق بمراجعة الخلفيات، ونُجري مراجعة صارمة جداً للخلفيات، ونركز بقوة بالغة على الصحة العقلية".

وضم الاجتماع 6 من طلاب مدرسة "مارغوري ستونمان دوغلاس" الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا؛ حيث قتل مسلح يحمل بندقية نصف آلية، 17 تلميذاً ومعلماً، يوم 14 فبراير، في ثاني أسوأ حادث إطلاق نار بمدرسة عامة أمريكية.

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مذبحة فلوريدا.. ترامب يعتزم تسليح المعلمين.. هذا سر ورقة اجتماع البيت الأبيض
سبق

خلال اجتماع دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بطلاب نجوا من واقعة إطلاق النار بمدرسة في فلوريدا، لفتت الأنظارَ ورقةٌ صغيرة بدا الرئيس الأمريكي حريصاً على حملها معظم أوقات اللقاء الذي استضافه البيت الأبيض.

القصاصة التي لفتت الانتباه، و"اصطادتها" كاميرات لا تتهاون بأي صغيرة أو كبيرة، أثارت أسئلة عدة بشأن طبيعتها وماذا تضم، قبل أن تكشف وسائل إعلام محلية طبيعتها المثيرة.

فوفقاً لموقع صحيفة "بوسطن غلوب"، احتوت الورقة التي عُنونت بعبارة "البيت الأبيض"، على رؤوس موضوعات للمناقشة، وأسئلة تذكيرية يُفترض أن لا ينسى ترامب توجيهها للحاضرين.

والتقطت الكاميرات المقربة عدداً من الأسئلة ضمّتها الورقة، كان بينها: "ما أكثر شيء تريد أن تخبرني به يشكّل تجربتك"؟، و"ماذا يمكن أن نفعل لنُشعرك بالأمان"؟

أما النقطة الأخيرة في الورقة فلم تكن سؤالاً؛ وإنما وصفتها "بوسطن غلوب" بالنقطة المباشرة؛ إذ كانت تضم عبارة "إنني أسمعك"؛ فيما يبدو كرسالة للرئيس للتفوه بها لمحاوريه.

يشار إلى أن ترامب أعلن خلال اللقاء عن بادرة جديدة تهدف إلى الحد من جرائم الأسلحة في المدارس الأمريكية.

ووفق "فرانس برس"، أبدى الرئيس الأمريكي استعداده إلى تسليح معلمي المدارس؛ مما قد يساعد على منع وقوع مجازر كتلك التي وقعت في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا الأسبوع الماضي، وراح ضحيتها 17 قتيلاً.

وقال ترامب: إن إدارته ستركز على مراجعة خلفيات مشتري الأسلحة وصحتهم العقلية في مسعى لجعل المدارس أكثر أمناً.

وأضاف: "سنتخذ موقفاً صارماً جداً فيما يتعلق بمراجعة الخلفيات، ونُجري مراجعة صارمة جداً للخلفيات، ونركز بقوة بالغة على الصحة العقلية".

وضم الاجتماع 6 من طلاب مدرسة "مارغوري ستونمان دوغلاس" الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا؛ حيث قتل مسلح يحمل بندقية نصف آلية، 17 تلميذاً ومعلماً، يوم 14 فبراير، في ثاني أسوأ حادث إطلاق نار بمدرسة عامة أمريكية.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
08:35 AM

مذبحة فلوريدا.. ترامب يعتزم تسليح المعلمين.. هذا سر ورقة اجتماع البيت الأبيض

استقبل الناجين من واقعة إطلاق النار.. حملها معظم أوقات اللقاء وكان حريصاً عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,989

خلال اجتماع دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بطلاب نجوا من واقعة إطلاق النار بمدرسة في فلوريدا، لفتت الأنظارَ ورقةٌ صغيرة بدا الرئيس الأمريكي حريصاً على حملها معظم أوقات اللقاء الذي استضافه البيت الأبيض.

القصاصة التي لفتت الانتباه، و"اصطادتها" كاميرات لا تتهاون بأي صغيرة أو كبيرة، أثارت أسئلة عدة بشأن طبيعتها وماذا تضم، قبل أن تكشف وسائل إعلام محلية طبيعتها المثيرة.

فوفقاً لموقع صحيفة "بوسطن غلوب"، احتوت الورقة التي عُنونت بعبارة "البيت الأبيض"، على رؤوس موضوعات للمناقشة، وأسئلة تذكيرية يُفترض أن لا ينسى ترامب توجيهها للحاضرين.

والتقطت الكاميرات المقربة عدداً من الأسئلة ضمّتها الورقة، كان بينها: "ما أكثر شيء تريد أن تخبرني به يشكّل تجربتك"؟، و"ماذا يمكن أن نفعل لنُشعرك بالأمان"؟

أما النقطة الأخيرة في الورقة فلم تكن سؤالاً؛ وإنما وصفتها "بوسطن غلوب" بالنقطة المباشرة؛ إذ كانت تضم عبارة "إنني أسمعك"؛ فيما يبدو كرسالة للرئيس للتفوه بها لمحاوريه.

يشار إلى أن ترامب أعلن خلال اللقاء عن بادرة جديدة تهدف إلى الحد من جرائم الأسلحة في المدارس الأمريكية.

ووفق "فرانس برس"، أبدى الرئيس الأمريكي استعداده إلى تسليح معلمي المدارس؛ مما قد يساعد على منع وقوع مجازر كتلك التي وقعت في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا الأسبوع الماضي، وراح ضحيتها 17 قتيلاً.

وقال ترامب: إن إدارته ستركز على مراجعة خلفيات مشتري الأسلحة وصحتهم العقلية في مسعى لجعل المدارس أكثر أمناً.

وأضاف: "سنتخذ موقفاً صارماً جداً فيما يتعلق بمراجعة الخلفيات، ونُجري مراجعة صارمة جداً للخلفيات، ونركز بقوة بالغة على الصحة العقلية".

وضم الاجتماع 6 من طلاب مدرسة "مارغوري ستونمان دوغلاس" الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا؛ حيث قتل مسلح يحمل بندقية نصف آلية، 17 تلميذاً ومعلماً، يوم 14 فبراير، في ثاني أسوأ حادث إطلاق نار بمدرسة عامة أمريكية.

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