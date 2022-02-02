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"تقنية الليث" تنفذ فرضية حريق وهمي وإخلاء

بمشاركة الجهات الحكومية في المحافظة

نفذت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالليث، بإشراف عميد الكلية المهندس عيسى مسفر العسيري، ومشرف وحدة السلامة والصحة المهنية المهندس عبدالله محمد العتيبي، فرضية الحريق الوهمي والإخلاء بمشاركة الجهات الحكومية في محافظة الليث، مديرية الدفاع المدني، وشعبة المرور بالمحافظة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وشرطة المحافظة، ومستشفى الليث العام.

وبدأ التنفيذ باجتماع تنسيقي سبق أداء الفرضية؛ حيث اجتمع عميد الكلية ومشرف الصحة والسلامة المهنية بممثلي الجهات المشاركة لتطبيق الفرضية بالشكل الأمثل والأكمل.

وفي ختام الاجتماع شكر عميد الكلية ممثلي الجهات الحكومية بالمحافظة على تعاونهم الدائم والمستمر في كل ما يحقق الأهداف والرؤى المشتركة لخدمة المتدربين وأهالي المحافظة وزائريها، ليعلن بعد ذلك انطلاق الفرضية وتطبيقها، وبدء استخدام الآليات والمعدات لتنفيذها، ليتم بعد ذلك الانتهاء من الفرضية بنجاح محققةً جميع الأهداف الموضوعة لها.

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"تقنية الليث" تنفذ فرضية حريق وهمي وإخلاء
سبق

نفذت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالليث، بإشراف عميد الكلية المهندس عيسى مسفر العسيري، ومشرف وحدة السلامة والصحة المهنية المهندس عبدالله محمد العتيبي، فرضية الحريق الوهمي والإخلاء بمشاركة الجهات الحكومية في محافظة الليث، مديرية الدفاع المدني، وشعبة المرور بالمحافظة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وشرطة المحافظة، ومستشفى الليث العام.

وبدأ التنفيذ باجتماع تنسيقي سبق أداء الفرضية؛ حيث اجتمع عميد الكلية ومشرف الصحة والسلامة المهنية بممثلي الجهات المشاركة لتطبيق الفرضية بالشكل الأمثل والأكمل.

وفي ختام الاجتماع شكر عميد الكلية ممثلي الجهات الحكومية بالمحافظة على تعاونهم الدائم والمستمر في كل ما يحقق الأهداف والرؤى المشتركة لخدمة المتدربين وأهالي المحافظة وزائريها، ليعلن بعد ذلك انطلاق الفرضية وتطبيقها، وبدء استخدام الآليات والمعدات لتنفيذها، ليتم بعد ذلك الانتهاء من الفرضية بنجاح محققةً جميع الأهداف الموضوعة لها.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
04:19 PM

"تقنية الليث" تنفذ فرضية حريق وهمي وإخلاء

بمشاركة الجهات الحكومية في المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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نفذت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالليث، بإشراف عميد الكلية المهندس عيسى مسفر العسيري، ومشرف وحدة السلامة والصحة المهنية المهندس عبدالله محمد العتيبي، فرضية الحريق الوهمي والإخلاء بمشاركة الجهات الحكومية في محافظة الليث، مديرية الدفاع المدني، وشعبة المرور بالمحافظة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وشرطة المحافظة، ومستشفى الليث العام.

وبدأ التنفيذ باجتماع تنسيقي سبق أداء الفرضية؛ حيث اجتمع عميد الكلية ومشرف الصحة والسلامة المهنية بممثلي الجهات المشاركة لتطبيق الفرضية بالشكل الأمثل والأكمل.

وفي ختام الاجتماع شكر عميد الكلية ممثلي الجهات الحكومية بالمحافظة على تعاونهم الدائم والمستمر في كل ما يحقق الأهداف والرؤى المشتركة لخدمة المتدربين وأهالي المحافظة وزائريها، ليعلن بعد ذلك انطلاق الفرضية وتطبيقها، وبدء استخدام الآليات والمعدات لتنفيذها، ليتم بعد ذلك الانتهاء من الفرضية بنجاح محققةً جميع الأهداف الموضوعة لها.

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