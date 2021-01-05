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الفنانة "البلوي" تجسد مشاعر الاعتزاز بحضارة العلا خلال القمة الخليجية في العلا

عبر لوحة تذكارية مميزة

قدّمت الفنانة التشكيلية بسمة البلوي، لوحة تذكارية جسدت بها مشاعر الاعتزاز بحضارة العلا بانعقاد القمة الخليجية بها، في عمل يدل على مدى حرفيتها وإتقانها في هذا الفن الجميل الذي يخلد الأحداث الهامة بصورة رمزية رائعة.

وقالت "البلوي" لـ"سبق": إن اللوحة قد جمعت بين طبيعة العلا الرملية، والحروف اللحيانية، بالإضافة إلى بعض النقوش التي تعتبر لغة التواصل الرسمية في الحضارات القديمة.

ووثقت "البلوي" في اللوحة، تاريخ انعقاد القمة الخليجية 41 التي حملت اسم "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو "الثلاثاء 5 يناير".

كما كتبت اللوحة بخط المسند وهو نظام الكتابة المستعمل في شبه الجزيرة العربية لمدة طويلة، وقد ذيلتها البلوي بتوقيعها بنفس الخط.

وأشارت إلى أن اللوحة استغرقت 3 أيام من العمل، وتم تصميمها على قطعة خشبية بمقاس 100 ×10 سم.

وبدأت اليوم أعمال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمركز مرايا في محافظة العلا.

وكان في استقبال قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم قاعة مرايا، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

الفنانة التشكيلية بسمة البلوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الفنانة "البلوي" تجسد مشاعر الاعتزاز بحضارة العلا خلال القمة الخليجية في العلا
سبق

قدّمت الفنانة التشكيلية بسمة البلوي، لوحة تذكارية جسدت بها مشاعر الاعتزاز بحضارة العلا بانعقاد القمة الخليجية بها، في عمل يدل على مدى حرفيتها وإتقانها في هذا الفن الجميل الذي يخلد الأحداث الهامة بصورة رمزية رائعة.

وقالت "البلوي" لـ"سبق": إن اللوحة قد جمعت بين طبيعة العلا الرملية، والحروف اللحيانية، بالإضافة إلى بعض النقوش التي تعتبر لغة التواصل الرسمية في الحضارات القديمة.

ووثقت "البلوي" في اللوحة، تاريخ انعقاد القمة الخليجية 41 التي حملت اسم "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو "الثلاثاء 5 يناير".

كما كتبت اللوحة بخط المسند وهو نظام الكتابة المستعمل في شبه الجزيرة العربية لمدة طويلة، وقد ذيلتها البلوي بتوقيعها بنفس الخط.

وأشارت إلى أن اللوحة استغرقت 3 أيام من العمل، وتم تصميمها على قطعة خشبية بمقاس 100 ×10 سم.

وبدأت اليوم أعمال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمركز مرايا في محافظة العلا.

وكان في استقبال قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم قاعة مرايا، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
04:41 PM

الفنانة "البلوي" تجسد مشاعر الاعتزاز بحضارة العلا خلال القمة الخليجية في العلا

عبر لوحة تذكارية مميزة

A A A
بدر الجبل - تبوك
2
5,718

قدّمت الفنانة التشكيلية بسمة البلوي، لوحة تذكارية جسدت بها مشاعر الاعتزاز بحضارة العلا بانعقاد القمة الخليجية بها، في عمل يدل على مدى حرفيتها وإتقانها في هذا الفن الجميل الذي يخلد الأحداث الهامة بصورة رمزية رائعة.

وقالت "البلوي" لـ"سبق": إن اللوحة قد جمعت بين طبيعة العلا الرملية، والحروف اللحيانية، بالإضافة إلى بعض النقوش التي تعتبر لغة التواصل الرسمية في الحضارات القديمة.

ووثقت "البلوي" في اللوحة، تاريخ انعقاد القمة الخليجية 41 التي حملت اسم "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو "الثلاثاء 5 يناير".

كما كتبت اللوحة بخط المسند وهو نظام الكتابة المستعمل في شبه الجزيرة العربية لمدة طويلة، وقد ذيلتها البلوي بتوقيعها بنفس الخط.

وأشارت إلى أن اللوحة استغرقت 3 أيام من العمل، وتم تصميمها على قطعة خشبية بمقاس 100 ×10 سم.

وبدأت اليوم أعمال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمركز مرايا في محافظة العلا.

وكان في استقبال قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم قاعة مرايا، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

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