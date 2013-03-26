النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"منيرة المطيري" أول سعودية تفوز بجائزة "جراهام كلاك"

قيمتها 5 آلاف يورو.. وتهتم بزارعي القوقعة

حصلت الشابة السعودية منيرة بنت نايف المطيري، إحدى طالبات برنامج السمع بجامعة الملك سعود، على المركز الأول بجائزة "جراهام كلاك" لزارعي القوقعة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وبهذا الإنجاز الوطني فإن اللوحة الشرفية تزينت عالمياً بأول سعودية تحققها من الجنسين.

ومنحة "جراهام كلارك" الدراسية من "كوكلير" متوفرة لجميع مستخدمي غرسة " Nucleus حول العالم، وتتم مساعدة الفائزين بالمنحة الدراسية مادياً لإكمال تعليمهم العالي في جامعة أو كلية أو مؤسسة معترف بها، والجائزة (€ 5000 لكل فائز) تدفع على دفعتين، 2500 يورو عند إعلان الفائز، و2500 يورو بعد مرور عام.

والبروفيسور "كلارك" أستاذ في قسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة في جامعة ملبورن بأسترالیا، ويعود الفضل لأعماله وبحوثه الرائدة في اختراع أول قوقعة صناعية متعددة القنوات الأذن الإلكترونية، والتي تم تشغيلها في عام 1978 وأول عملية زرع غرسة Nucleus في عام 1982 ضمن التزامه الدائم لإيجاد حل لضعاف السمع الذي قد أدى إلى ثورة، ليس فقط لأولئك الذين يعانون من فقدان السمع الشديد، ولكن أيضًا لعائلاتهم وأصدقائهم.

وتضم القائمة الذهبية للفائزين بالجائزة منذ انطلاقها كلًّا من:

الفائزة في عام 2015 الدكتورة ندى السيد سامي.

الفائز في عام 2016 السيد يحيى محمود.

الفائزة في عام 2017 السيدة سمر جمال بليل.

الفائزَين في عام 2018: الدكتورة إسراء البابلي، والسيد علي دهغان.

الفائزة في عام 2019 الآنسة أماني بن علي.

الفائزَين في عام 2020: الآنسة ريم أحمد، والآنسة منيرة نايف المطيري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"منيرة المطيري" أول سعودية تفوز بجائزة "جراهام كلاك"
سبق

حصلت الشابة السعودية منيرة بنت نايف المطيري، إحدى طالبات برنامج السمع بجامعة الملك سعود، على المركز الأول بجائزة "جراهام كلاك" لزارعي القوقعة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وبهذا الإنجاز الوطني فإن اللوحة الشرفية تزينت عالمياً بأول سعودية تحققها من الجنسين.

ومنحة "جراهام كلارك" الدراسية من "كوكلير" متوفرة لجميع مستخدمي غرسة " Nucleus حول العالم، وتتم مساعدة الفائزين بالمنحة الدراسية مادياً لإكمال تعليمهم العالي في جامعة أو كلية أو مؤسسة معترف بها، والجائزة (€ 5000 لكل فائز) تدفع على دفعتين، 2500 يورو عند إعلان الفائز، و2500 يورو بعد مرور عام.

والبروفيسور "كلارك" أستاذ في قسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة في جامعة ملبورن بأسترالیا، ويعود الفضل لأعماله وبحوثه الرائدة في اختراع أول قوقعة صناعية متعددة القنوات الأذن الإلكترونية، والتي تم تشغيلها في عام 1978 وأول عملية زرع غرسة Nucleus في عام 1982 ضمن التزامه الدائم لإيجاد حل لضعاف السمع الذي قد أدى إلى ثورة، ليس فقط لأولئك الذين يعانون من فقدان السمع الشديد، ولكن أيضًا لعائلاتهم وأصدقائهم.

وتضم القائمة الذهبية للفائزين بالجائزة منذ انطلاقها كلًّا من:

الفائزة في عام 2015 الدكتورة ندى السيد سامي.

الفائز في عام 2016 السيد يحيى محمود.

الفائزة في عام 2017 السيدة سمر جمال بليل.

الفائزَين في عام 2018: الدكتورة إسراء البابلي، والسيد علي دهغان.

الفائزة في عام 2019 الآنسة أماني بن علي.

الفائزَين في عام 2020: الآنسة ريم أحمد، والآنسة منيرة نايف المطيري.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
07:29 PM

"منيرة المطيري" أول سعودية تفوز بجائزة "جراهام كلاك"

قيمتها 5 آلاف يورو.. وتهتم بزارعي القوقعة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
2,329

حصلت الشابة السعودية منيرة بنت نايف المطيري، إحدى طالبات برنامج السمع بجامعة الملك سعود، على المركز الأول بجائزة "جراهام كلاك" لزارعي القوقعة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وبهذا الإنجاز الوطني فإن اللوحة الشرفية تزينت عالمياً بأول سعودية تحققها من الجنسين.

ومنحة "جراهام كلارك" الدراسية من "كوكلير" متوفرة لجميع مستخدمي غرسة " Nucleus حول العالم، وتتم مساعدة الفائزين بالمنحة الدراسية مادياً لإكمال تعليمهم العالي في جامعة أو كلية أو مؤسسة معترف بها، والجائزة (€ 5000 لكل فائز) تدفع على دفعتين، 2500 يورو عند إعلان الفائز، و2500 يورو بعد مرور عام.

والبروفيسور "كلارك" أستاذ في قسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة في جامعة ملبورن بأسترالیا، ويعود الفضل لأعماله وبحوثه الرائدة في اختراع أول قوقعة صناعية متعددة القنوات الأذن الإلكترونية، والتي تم تشغيلها في عام 1978 وأول عملية زرع غرسة Nucleus في عام 1982 ضمن التزامه الدائم لإيجاد حل لضعاف السمع الذي قد أدى إلى ثورة، ليس فقط لأولئك الذين يعانون من فقدان السمع الشديد، ولكن أيضًا لعائلاتهم وأصدقائهم.

وتضم القائمة الذهبية للفائزين بالجائزة منذ انطلاقها كلًّا من:

الفائزة في عام 2015 الدكتورة ندى السيد سامي.

الفائز في عام 2016 السيد يحيى محمود.

الفائزة في عام 2017 السيدة سمر جمال بليل.

الفائزَين في عام 2018: الدكتورة إسراء البابلي، والسيد علي دهغان.

الفائزة في عام 2019 الآنسة أماني بن علي.

الفائزَين في عام 2020: الآنسة ريم أحمد، والآنسة منيرة نايف المطيري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,532
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,598
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,596
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,828

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة