"الإرياني" يطالب المجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" ومحاكمة قياداتها كـ"مجرمي حرب"

بعد زراعتها الألغام بكثافة في الطرق الرئيسة والفرعية ومنعها حركة المواطنين وقطع الاتصالات

أدان معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، زراعة ميليشيا الحوثي للألغام بكثافة في الطرق الرئيسة والفرعية الرابطة بين مديرية بيحان بمحافظة شبوة والمديريات الأخرى بمحافظة البيضاء.

وقال معمر الإرياني: "ندين ونستنكر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بزراعة الألغام بكثافة في الطرق الرئيسة والفرعية الرابطة بين مديرية بيحان بمحافظة شبوة والمديريات المجاورة في محافظة البيضاء، ومنع حركة المواطنين في تلك المناطق".

وأضاف: "أدت زراعة الألغام بكثافة في الطرق الرابطة بين مديرية بيحان ومحافظة البيضاء إلى شل حركة المواطنين بشكل كامل، وفرض حصار مطبق على قرابة اثني عشر ألفًا من أبناء مديرية ناطع، وقرابة عشرة آلاف من أبناء مديرية نعمان، إضافة إلى قطع شبكة الاتصالات عن المديرية للأسبوع الثالث على التوالي".

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، بإدانة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين، وعلى رأسها جريمة زرع الألغام بشكل عشوائي، والعمل على تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، وملاحقة ومحاكمة قياداتها باعتبارهم "مجرمي حرب".