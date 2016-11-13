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بالفيديو.. شجاعة شابين في حائل تُنقذ عائلة جرفت السيول مركبتهم

انقلبت في أحد أودية "جو".. الدفاع المدني دعا للابتعاد عن تجمعات المياه

نجح شابان في حائل، عصر أمس الثلاثاء، في إنقاذ عائلة، بعد أن غمرت مياه سيول أحد الأودية بـ"جو" في مدينة حائل، مركبتهم، وجرفتها، وعرّضتها للانقلاب داخل الوادي، والعائلة بداخلها.

وأوضح مقطع فيديو متداول، انقلاب سيارة من نوع جيب تويوتا إف جي كروزر، بوسط الوادي، بعد أن جرفتها المياه، أثناء محاولة سائقها تجاوز الوادي وبرفقته عائلته.

وظهر في المقطع شابان قاما بإنقاذ العائلة، والخروج بأفرادها لبر الأمان؛ فيما تركت سيارتهم داخل الوادي.

من جهته، أظهر فيديو آخر صباح اليوم تم تداوله، سيارة العائلة بعد جرف السيول لها وسط الوادي.

وكان الدفاع المدني، قد حذّر من الاقتراب من الأودية التي قد يجري من خلالها سيول منقولة، والابتعاد عنها وعن تجمعات المياه، ويأمل من الجميع توخي الحيطة، والبقاء في مواقع آمنة عند هطول المطر.

حائل أمطار حائل إنقاذ عائلة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. شجاعة شابين في حائل تُنقذ عائلة جرفت السيول مركبتهم
سبق

نجح شابان في حائل، عصر أمس الثلاثاء، في إنقاذ عائلة، بعد أن غمرت مياه سيول أحد الأودية بـ"جو" في مدينة حائل، مركبتهم، وجرفتها، وعرّضتها للانقلاب داخل الوادي، والعائلة بداخلها.

وأوضح مقطع فيديو متداول، انقلاب سيارة من نوع جيب تويوتا إف جي كروزر، بوسط الوادي، بعد أن جرفتها المياه، أثناء محاولة سائقها تجاوز الوادي وبرفقته عائلته.

وظهر في المقطع شابان قاما بإنقاذ العائلة، والخروج بأفرادها لبر الأمان؛ فيما تركت سيارتهم داخل الوادي.

من جهته، أظهر فيديو آخر صباح اليوم تم تداوله، سيارة العائلة بعد جرف السيول لها وسط الوادي.

وكان الدفاع المدني، قد حذّر من الاقتراب من الأودية التي قد يجري من خلالها سيول منقولة، والابتعاد عنها وعن تجمعات المياه، ويأمل من الجميع توخي الحيطة، والبقاء في مواقع آمنة عند هطول المطر.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
12:42 PM

بالفيديو.. شجاعة شابين في حائل تُنقذ عائلة جرفت السيول مركبتهم

انقلبت في أحد أودية "جو".. الدفاع المدني دعا للابتعاد عن تجمعات المياه

A A A
خالد السليمي - حائل
18
18,460

نجح شابان في حائل، عصر أمس الثلاثاء، في إنقاذ عائلة، بعد أن غمرت مياه سيول أحد الأودية بـ"جو" في مدينة حائل، مركبتهم، وجرفتها، وعرّضتها للانقلاب داخل الوادي، والعائلة بداخلها.

وأوضح مقطع فيديو متداول، انقلاب سيارة من نوع جيب تويوتا إف جي كروزر، بوسط الوادي، بعد أن جرفتها المياه، أثناء محاولة سائقها تجاوز الوادي وبرفقته عائلته.

وظهر في المقطع شابان قاما بإنقاذ العائلة، والخروج بأفرادها لبر الأمان؛ فيما تركت سيارتهم داخل الوادي.

من جهته، أظهر فيديو آخر صباح اليوم تم تداوله، سيارة العائلة بعد جرف السيول لها وسط الوادي.

وكان الدفاع المدني، قد حذّر من الاقتراب من الأودية التي قد يجري من خلالها سيول منقولة، والابتعاد عنها وعن تجمعات المياه، ويأمل من الجميع توخي الحيطة، والبقاء في مواقع آمنة عند هطول المطر.

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