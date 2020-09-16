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"السديري" يشكر القيادة بمناسبة اعتماد التصنيف الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية

ثمّن الدعم اللا محدود للكوادر البشرية وصدور تعديل صرف مكافأة نهاية الخدمة

رفع نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة اعتماد التصنيف الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية.

وقال "السديري" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": أتقدم باسمي ونيابة عن زملائي في التعليم الجامعي؛ برفع الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد؛ بمناسبة اعتماد التصنيف الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، وصدور تعديل صرف مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس واستثناء الحالات؛ مثمنين الدعم اللا محدود للكوادر البشرية.

الدكتور محمد السديري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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"السديري" يشكر القيادة بمناسبة اعتماد التصنيف الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية
سبق

رفع نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة اعتماد التصنيف الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية.

وقال "السديري" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": أتقدم باسمي ونيابة عن زملائي في التعليم الجامعي؛ برفع الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد؛ بمناسبة اعتماد التصنيف الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، وصدور تعديل صرف مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس واستثناء الحالات؛ مثمنين الدعم اللا محدود للكوادر البشرية.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
11:57 AM
اخر تعديل
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
02:42 PM

"السديري" يشكر القيادة بمناسبة اعتماد التصنيف الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية

ثمّن الدعم اللا محدود للكوادر البشرية وصدور تعديل صرف مكافأة نهاية الخدمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة اعتماد التصنيف الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية.

وقال "السديري" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": أتقدم باسمي ونيابة عن زملائي في التعليم الجامعي؛ برفع الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد؛ بمناسبة اعتماد التصنيف الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، وصدور تعديل صرف مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس واستثناء الحالات؛ مثمنين الدعم اللا محدود للكوادر البشرية.

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