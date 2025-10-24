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ميزة جديدة من إنستغرام لكشف الأخبار الكاذبة

سيتيح الخاصية الشهر القادم.. "معلومات خاطئة"

تنوي شركة إنستغرام إضافة ميزة جديدة تُمكّن المستخدم من التحقق من محتوى المنشور والكشف عن ما إذا كان كاذبًا أم لا؛ وفقًا لمدققين مستقلين، وسيتيح التطبيق الخاصية الشهر القادم، وستدرج تحت عنوان "معلومات خاطئة".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، سيتمكن المستخدم من رؤية المحتوى المنشور، بالنقر على زر "أظهر الصورة"؛ ولكنه سيتعرض للتحذير من إنستغرام بأن المعلومات في الصورة أو الفيديو خاطئة أو كاذبة.

وسيتمكن المستخدمون من قراءة السبب الذي دفع إنستغرام لتصنيف المعلومات كخاطئة أو كاذبة، بالنقر على زر "اعرف لماذا" الذي سيظهر فوق الصورة أو الفيديو.

وسيرسل إنستغرام تحذيرًا لمن يشاركون المنشور الكاذب.

إنستغرام

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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ميزة جديدة من إنستغرام لكشف الأخبار الكاذبة
سبق

تنوي شركة إنستغرام إضافة ميزة جديدة تُمكّن المستخدم من التحقق من محتوى المنشور والكشف عن ما إذا كان كاذبًا أم لا؛ وفقًا لمدققين مستقلين، وسيتيح التطبيق الخاصية الشهر القادم، وستدرج تحت عنوان "معلومات خاطئة".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، سيتمكن المستخدم من رؤية المحتوى المنشور، بالنقر على زر "أظهر الصورة"؛ ولكنه سيتعرض للتحذير من إنستغرام بأن المعلومات في الصورة أو الفيديو خاطئة أو كاذبة.

وسيتمكن المستخدمون من قراءة السبب الذي دفع إنستغرام لتصنيف المعلومات كخاطئة أو كاذبة، بالنقر على زر "اعرف لماذا" الذي سيظهر فوق الصورة أو الفيديو.

وسيرسل إنستغرام تحذيرًا لمن يشاركون المنشور الكاذب.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
10:13 AM

ميزة جديدة من إنستغرام لكشف الأخبار الكاذبة

سيتيح الخاصية الشهر القادم.. "معلومات خاطئة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنوي شركة إنستغرام إضافة ميزة جديدة تُمكّن المستخدم من التحقق من محتوى المنشور والكشف عن ما إذا كان كاذبًا أم لا؛ وفقًا لمدققين مستقلين، وسيتيح التطبيق الخاصية الشهر القادم، وستدرج تحت عنوان "معلومات خاطئة".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، سيتمكن المستخدم من رؤية المحتوى المنشور، بالنقر على زر "أظهر الصورة"؛ ولكنه سيتعرض للتحذير من إنستغرام بأن المعلومات في الصورة أو الفيديو خاطئة أو كاذبة.

وسيتمكن المستخدمون من قراءة السبب الذي دفع إنستغرام لتصنيف المعلومات كخاطئة أو كاذبة، بالنقر على زر "اعرف لماذا" الذي سيظهر فوق الصورة أو الفيديو.

وسيرسل إنستغرام تحذيرًا لمن يشاركون المنشور الكاذب.

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