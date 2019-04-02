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السديس للعاملين بالمسجد الحرام: راقبوا الله في أعمالكم

شدد على تطوير العمل والإجراءات والتواجد والانضباط

عقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اجتماعاً مع عدد من مديري الإدارات والمهندسين والمسؤولين؛ لمناقشة أبرز المستجدات والخطط لتحسين الأعمال الإنشائية والخدمات المقدمة، وذلك في مكتبه بالمسجد الحرام.

وشدد خلال الاجتماع على مراعاة الأمانة والمسؤولية أمام الله -عزّ وجلّ- ثم أمام ولاة أمرنا في العمل برئاسة شؤون الحرمين، والحرص على تطوير العمل والإجراءات المعمول بها والتواجد والانضباط والحرص على العمل الميداني وتنفيذ الأفكار وتبني المبادرات.

وقام عقب الاجتماع بجولة ميدانية شملت التوسعة الشمالية وعدداً من المرافق بالمسجد الحرام، وذلك للاطلاع على سير الأعمال الإنشائية والخدمية المقدمة للزوار والمعتمرين.

والتقى خلال الجولة عدداً من قاصدي المسجد الحرام، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم للعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم وتحسينها.

واختتم الرئيس العام الجولة موصياً العاملين بالمسجد الحرام بمراقبة الله في أعمالهم، وأن يستشعروا المسؤوليّة فيما يقدمونه خدمةً لضيوف الرحمن، وداعياً الله -عزّ وجلّ- أن يبارك في أعمالهم وأن يتقبلها خالصةً لوجهه.

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السديس للعاملين بالمسجد الحرام: راقبوا الله في أعمالكم
سبق

عقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اجتماعاً مع عدد من مديري الإدارات والمهندسين والمسؤولين؛ لمناقشة أبرز المستجدات والخطط لتحسين الأعمال الإنشائية والخدمات المقدمة، وذلك في مكتبه بالمسجد الحرام.

وشدد خلال الاجتماع على مراعاة الأمانة والمسؤولية أمام الله -عزّ وجلّ- ثم أمام ولاة أمرنا في العمل برئاسة شؤون الحرمين، والحرص على تطوير العمل والإجراءات المعمول بها والتواجد والانضباط والحرص على العمل الميداني وتنفيذ الأفكار وتبني المبادرات.

وقام عقب الاجتماع بجولة ميدانية شملت التوسعة الشمالية وعدداً من المرافق بالمسجد الحرام، وذلك للاطلاع على سير الأعمال الإنشائية والخدمية المقدمة للزوار والمعتمرين.

والتقى خلال الجولة عدداً من قاصدي المسجد الحرام، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم للعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم وتحسينها.

واختتم الرئيس العام الجولة موصياً العاملين بالمسجد الحرام بمراقبة الله في أعمالهم، وأن يستشعروا المسؤوليّة فيما يقدمونه خدمةً لضيوف الرحمن، وداعياً الله -عزّ وجلّ- أن يبارك في أعمالهم وأن يتقبلها خالصةً لوجهه.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
11:07 AM

السديس للعاملين بالمسجد الحرام: راقبوا الله في أعمالكم

شدد على تطوير العمل والإجراءات والتواجد والانضباط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اجتماعاً مع عدد من مديري الإدارات والمهندسين والمسؤولين؛ لمناقشة أبرز المستجدات والخطط لتحسين الأعمال الإنشائية والخدمات المقدمة، وذلك في مكتبه بالمسجد الحرام.

وشدد خلال الاجتماع على مراعاة الأمانة والمسؤولية أمام الله -عزّ وجلّ- ثم أمام ولاة أمرنا في العمل برئاسة شؤون الحرمين، والحرص على تطوير العمل والإجراءات المعمول بها والتواجد والانضباط والحرص على العمل الميداني وتنفيذ الأفكار وتبني المبادرات.

وقام عقب الاجتماع بجولة ميدانية شملت التوسعة الشمالية وعدداً من المرافق بالمسجد الحرام، وذلك للاطلاع على سير الأعمال الإنشائية والخدمية المقدمة للزوار والمعتمرين.

والتقى خلال الجولة عدداً من قاصدي المسجد الحرام، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم للعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم وتحسينها.

واختتم الرئيس العام الجولة موصياً العاملين بالمسجد الحرام بمراقبة الله في أعمالهم، وأن يستشعروا المسؤوليّة فيما يقدمونه خدمةً لضيوف الرحمن، وداعياً الله -عزّ وجلّ- أن يبارك في أعمالهم وأن يتقبلها خالصةً لوجهه.

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