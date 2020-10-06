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الأولمبية السعودية توقع مذكرة تفاهم مع United Through Sports

وقع رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس برنامج متحدون من خلال الرياضة ستيفن فوكس؛ مذكرة تفاهم بين الأولمبية السعودية وبرنامج "United Through Sports" لمدة عامين.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: إن المذكرة تهدف إلى تعزيز وتطوير أسلوب الحياة النشط والرياضة، وتبادل المعلومات والموارد والوثائق الأكاديمية والمهنية، والمشاركة في الأحداث المختلفة التي يستضيفها الطرفان، وتنمية العلاقات العملية بينهما.

وأكد “الفيصل" أن توقيع المذكرة يأتي إيماناً بأهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات المصالح المشتركة، وتطوير الرياضة وحركة تنمية الشباب محلياً وحول العالم، وتنفيذ برامج وأنشطة تساعد على نشر ثقافة الرياضة في المجتمع السعودي بما يسهم في دفع عجلة القطاع الرياضي نحو الأمام وفق رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأولمبية السعودية توقع مذكرة تفاهم مع United Through Sports
سبق

وقع رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس برنامج متحدون من خلال الرياضة ستيفن فوكس؛ مذكرة تفاهم بين الأولمبية السعودية وبرنامج "United Through Sports" لمدة عامين.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: إن المذكرة تهدف إلى تعزيز وتطوير أسلوب الحياة النشط والرياضة، وتبادل المعلومات والموارد والوثائق الأكاديمية والمهنية، والمشاركة في الأحداث المختلفة التي يستضيفها الطرفان، وتنمية العلاقات العملية بينهما.

وأكد “الفيصل" أن توقيع المذكرة يأتي إيماناً بأهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات المصالح المشتركة، وتطوير الرياضة وحركة تنمية الشباب محلياً وحول العالم، وتنفيذ برامج وأنشطة تساعد على نشر ثقافة الرياضة في المجتمع السعودي بما يسهم في دفع عجلة القطاع الرياضي نحو الأمام وفق رؤية المملكة 2030.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
05:59 PM

الأولمبية السعودية توقع مذكرة تفاهم مع United Through Sports

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس برنامج متحدون من خلال الرياضة ستيفن فوكس؛ مذكرة تفاهم بين الأولمبية السعودية وبرنامج "United Through Sports" لمدة عامين.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: إن المذكرة تهدف إلى تعزيز وتطوير أسلوب الحياة النشط والرياضة، وتبادل المعلومات والموارد والوثائق الأكاديمية والمهنية، والمشاركة في الأحداث المختلفة التي يستضيفها الطرفان، وتنمية العلاقات العملية بينهما.

وأكد “الفيصل" أن توقيع المذكرة يأتي إيماناً بأهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات المصالح المشتركة، وتطوير الرياضة وحركة تنمية الشباب محلياً وحول العالم، وتنفيذ برامج وأنشطة تساعد على نشر ثقافة الرياضة في المجتمع السعودي بما يسهم في دفع عجلة القطاع الرياضي نحو الأمام وفق رؤية المملكة 2030.

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