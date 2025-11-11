أكدت وزارة الصحة أن ‏الاعتداء على الممارس الصحي لفظيّاً أو جسديّاً، يعتبر جريمة يعاقب عليها النظام. وقالت "الصحة" في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "‏الاعتداء على الممارس الصحي لفظيّاً أو جسديّاً، جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال". وأشارت الوزارة إلى أنه إمكان الجميع أخذ حقوقهم من خلال التوجه إلى حقوق وعلاقات المرضى أو الاتصال على 937.

السجن 10 سنوات أو الغرامة مليون ريال للمعتدي على الممارسين الصحيين عبدالرزاق البجالي سبق 2020-11-11 أكدت وزارة الصحة أن ‏الاعتداء على الممارس الصحي لفظيّاً أو جسديّاً، يعتبر جريمة يعاقب عليها النظام.



وقالت "الصحة" في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "‏الاعتداء على الممارس الصحي لفظيّاً أو جسديّاً، جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال".



وأشارت الوزارة إلى أنه إمكان الجميع أخذ حقوقهم من خلال التوجه إلى حقوق وعلاقات المرضى أو الاتصال على 937.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 05:40 PM

السجن 10 سنوات أو الغرامة مليون ريال للمعتدي على الممارسين الصحيين "الصحة": يمكن تقديم أي شكوى من خلال "حقوق وعلاقات المرضى"





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أكدت وزارة الصحة أن ‏الاعتداء على الممارس الصحي لفظيّاً أو جسديّاً، يعتبر جريمة يعاقب عليها النظام.



وقالت "الصحة" في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "‏الاعتداء على الممارس الصحي لفظيّاً أو جسديّاً، جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال".



وأشارت الوزارة إلى أنه إمكان الجميع أخذ حقوقهم من خلال التوجه إلى حقوق وعلاقات المرضى أو الاتصال على 937.