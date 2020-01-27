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وفد "تعليم الطائف" يعرض مشروع "الفيرست" لأمانة الطائف

"البقمي" رحبت بالفكرة ودعمتها وقدمت شكرها للداعمين

استقبلت البلدية النسائية بالطائف فريق نحو القمة بمدرسة الابتدائية ٧٨، ممثلة برائدة النشاط سارة سالم الثبيتي، والمرشدة الطلابية ندى العوفي، وبمشاركة الطالبات لمار عبد الله الحارثي، وحلا محمد المالكي، وموضي فهد الجعيد.

وقدمت الطالبات مجسماً صغيراً لتصميم مشروعهن، وذلك ضمن المشاريع المشاركة في مسابقة "الفيرست ليقو" بعنوان "المبنى الذكي"، والمشروع يختص بالمباني والذي من بنوده عرض الفكره على الكثير من المختصين، وأخذ رأيهم في الفكرة من خلال جودتها.

ورحبت رئيسة القسم النسائي بالطائف الهنوف البقمي بالزائرات، مشيدة في الوقت ذاته بالتصميم وجودته، والدال على شغف التعلم وحس الابتكار ورغبتهم في معرفة المزيد عن المباني المستدامه؛ مما يسهم في المحافظة على البيئة وجودة الحياة.

وأشارت "البقمي" إلى بدء توجه الاهتمام لتلك المشاريع ذات العائد الإيجابي على البيئة الصحية والمجتمع الصحي، مقدمة جزيل الشكر لكل من ساهم في دعمهم وتشجيعهم.

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وفد "تعليم الطائف" يعرض مشروع "الفيرست" لأمانة الطائف
سبق

استقبلت البلدية النسائية بالطائف فريق نحو القمة بمدرسة الابتدائية ٧٨، ممثلة برائدة النشاط سارة سالم الثبيتي، والمرشدة الطلابية ندى العوفي، وبمشاركة الطالبات لمار عبد الله الحارثي، وحلا محمد المالكي، وموضي فهد الجعيد.

وقدمت الطالبات مجسماً صغيراً لتصميم مشروعهن، وذلك ضمن المشاريع المشاركة في مسابقة "الفيرست ليقو" بعنوان "المبنى الذكي"، والمشروع يختص بالمباني والذي من بنوده عرض الفكره على الكثير من المختصين، وأخذ رأيهم في الفكرة من خلال جودتها.

ورحبت رئيسة القسم النسائي بالطائف الهنوف البقمي بالزائرات، مشيدة في الوقت ذاته بالتصميم وجودته، والدال على شغف التعلم وحس الابتكار ورغبتهم في معرفة المزيد عن المباني المستدامه؛ مما يسهم في المحافظة على البيئة وجودة الحياة.

وأشارت "البقمي" إلى بدء توجه الاهتمام لتلك المشاريع ذات العائد الإيجابي على البيئة الصحية والمجتمع الصحي، مقدمة جزيل الشكر لكل من ساهم في دعمهم وتشجيعهم.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
10:24 PM

وفد "تعليم الطائف" يعرض مشروع "الفيرست" لأمانة الطائف

"البقمي" رحبت بالفكرة ودعمتها وقدمت شكرها للداعمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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استقبلت البلدية النسائية بالطائف فريق نحو القمة بمدرسة الابتدائية ٧٨، ممثلة برائدة النشاط سارة سالم الثبيتي، والمرشدة الطلابية ندى العوفي، وبمشاركة الطالبات لمار عبد الله الحارثي، وحلا محمد المالكي، وموضي فهد الجعيد.

وقدمت الطالبات مجسماً صغيراً لتصميم مشروعهن، وذلك ضمن المشاريع المشاركة في مسابقة "الفيرست ليقو" بعنوان "المبنى الذكي"، والمشروع يختص بالمباني والذي من بنوده عرض الفكره على الكثير من المختصين، وأخذ رأيهم في الفكرة من خلال جودتها.

ورحبت رئيسة القسم النسائي بالطائف الهنوف البقمي بالزائرات، مشيدة في الوقت ذاته بالتصميم وجودته، والدال على شغف التعلم وحس الابتكار ورغبتهم في معرفة المزيد عن المباني المستدامه؛ مما يسهم في المحافظة على البيئة وجودة الحياة.

وأشارت "البقمي" إلى بدء توجه الاهتمام لتلك المشاريع ذات العائد الإيجابي على البيئة الصحية والمجتمع الصحي، مقدمة جزيل الشكر لكل من ساهم في دعمهم وتشجيعهم.

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