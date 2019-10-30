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قرد "شوقية مكة" يعاود الظهور.. والأهالي يطالبون بإبعاد خطره

سبّب الذعر للسكان ومخاوف على الأطفال.. وبلاغات متكررة للأمانة

وثّق مواطن في حي الشوقية بمكة المكرمة، أمس، من جديد ظهور "القرد" المتنقل داخل الحي، الذي أثار الذعر والهلع لدى السكان، الذين لم يتمكنوا من التخلص منه على مدى الأشهر الماضية؛ برغم البلاغات المتكررة لأمانة العاصمة المقدسة.

وبحسب السكان؛ فإن "القرد" يقطن الحي منذ عدة أشهر، ويتنقل من مكان إلى آخر متسلقًا العمائر السكنية؛ مما سبّب الذعر والخوف للسكان الذين أبدوْا تخوفهم الشديد منه خاصة على الأطفال.

ولفت موثق المقطع، إلى أن محاولات السكان الإطاحة بالقرد، باءت بالفشل على مدى الأشهر الماضية؛ مشيرًا إلى أنه يظهر فجأة ويختفي عن الأنظار ليعود في مكان آخر داخل الحي؛ خاصةً في العمائر التي تحت الإنشاء.

وأشار الأهالي إلى أنهم خاطبوا أمانة العاصمة المقدسة عدة مرات، من أجل إبعاد القرد عن منازلهم ولكن دون جدوى.

وكان "القرد" نفسه قد أثار الذعر والهلع لدى طالبات مدرسة بنات في حي الشوقية بمكة المكرمة، منتصف الشهر الماضي، بعد أن ظهر بجوار المدرسة في عمارة تحت الإنشاء، متنقلًا من دور إلى دور عن طريق النوافذ المكشوفة؛ مما تسبب في إصابة الطالبات بالهلع والخوف؛ خصوصًا أوقات انصرافهن من المدرسة.

ولم يستبعد أحد أولياء الأمور في خبر نشرته "سبق" -حينها- أن يكون القرد من نوع القرود العدائية؛ مطالبًا الجهات المختصة بضرورة مباشرة الموقع وإبعاد خطره عن بناتهم وسكان الحي على وجه السرعة، قبل أن يعود للظهور مجددًا أمس في مكان آخر داخل الحي.

قرد شوقية مكة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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قرد "شوقية مكة" يعاود الظهور.. والأهالي يطالبون بإبعاد خطره
سبق

وثّق مواطن في حي الشوقية بمكة المكرمة، أمس، من جديد ظهور "القرد" المتنقل داخل الحي، الذي أثار الذعر والهلع لدى السكان، الذين لم يتمكنوا من التخلص منه على مدى الأشهر الماضية؛ برغم البلاغات المتكررة لأمانة العاصمة المقدسة.

وبحسب السكان؛ فإن "القرد" يقطن الحي منذ عدة أشهر، ويتنقل من مكان إلى آخر متسلقًا العمائر السكنية؛ مما سبّب الذعر والخوف للسكان الذين أبدوْا تخوفهم الشديد منه خاصة على الأطفال.

ولفت موثق المقطع، إلى أن محاولات السكان الإطاحة بالقرد، باءت بالفشل على مدى الأشهر الماضية؛ مشيرًا إلى أنه يظهر فجأة ويختفي عن الأنظار ليعود في مكان آخر داخل الحي؛ خاصةً في العمائر التي تحت الإنشاء.

وأشار الأهالي إلى أنهم خاطبوا أمانة العاصمة المقدسة عدة مرات، من أجل إبعاد القرد عن منازلهم ولكن دون جدوى.

وكان "القرد" نفسه قد أثار الذعر والهلع لدى طالبات مدرسة بنات في حي الشوقية بمكة المكرمة، منتصف الشهر الماضي، بعد أن ظهر بجوار المدرسة في عمارة تحت الإنشاء، متنقلًا من دور إلى دور عن طريق النوافذ المكشوفة؛ مما تسبب في إصابة الطالبات بالهلع والخوف؛ خصوصًا أوقات انصرافهن من المدرسة.

ولم يستبعد أحد أولياء الأمور في خبر نشرته "سبق" -حينها- أن يكون القرد من نوع القرود العدائية؛ مطالبًا الجهات المختصة بضرورة مباشرة الموقع وإبعاد خطره عن بناتهم وسكان الحي على وجه السرعة، قبل أن يعود للظهور مجددًا أمس في مكان آخر داخل الحي.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
11:13 AM

قرد "شوقية مكة" يعاود الظهور.. والأهالي يطالبون بإبعاد خطره

سبّب الذعر للسكان ومخاوف على الأطفال.. وبلاغات متكررة للأمانة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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وثّق مواطن في حي الشوقية بمكة المكرمة، أمس، من جديد ظهور "القرد" المتنقل داخل الحي، الذي أثار الذعر والهلع لدى السكان، الذين لم يتمكنوا من التخلص منه على مدى الأشهر الماضية؛ برغم البلاغات المتكررة لأمانة العاصمة المقدسة.

وبحسب السكان؛ فإن "القرد" يقطن الحي منذ عدة أشهر، ويتنقل من مكان إلى آخر متسلقًا العمائر السكنية؛ مما سبّب الذعر والخوف للسكان الذين أبدوْا تخوفهم الشديد منه خاصة على الأطفال.

ولفت موثق المقطع، إلى أن محاولات السكان الإطاحة بالقرد، باءت بالفشل على مدى الأشهر الماضية؛ مشيرًا إلى أنه يظهر فجأة ويختفي عن الأنظار ليعود في مكان آخر داخل الحي؛ خاصةً في العمائر التي تحت الإنشاء.

وأشار الأهالي إلى أنهم خاطبوا أمانة العاصمة المقدسة عدة مرات، من أجل إبعاد القرد عن منازلهم ولكن دون جدوى.

وكان "القرد" نفسه قد أثار الذعر والهلع لدى طالبات مدرسة بنات في حي الشوقية بمكة المكرمة، منتصف الشهر الماضي، بعد أن ظهر بجوار المدرسة في عمارة تحت الإنشاء، متنقلًا من دور إلى دور عن طريق النوافذ المكشوفة؛ مما تسبب في إصابة الطالبات بالهلع والخوف؛ خصوصًا أوقات انصرافهن من المدرسة.

ولم يستبعد أحد أولياء الأمور في خبر نشرته "سبق" -حينها- أن يكون القرد من نوع القرود العدائية؛ مطالبًا الجهات المختصة بضرورة مباشرة الموقع وإبعاد خطره عن بناتهم وسكان الحي على وجه السرعة، قبل أن يعود للظهور مجددًا أمس في مكان آخر داخل الحي.

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