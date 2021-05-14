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علماء: دخول الشمس في إطار الحجب "كارثي" يهدد الحياة على الأرض

قالوا: يتسبب في تجمد الطقس والزلازل والمجاعة

حذر علماء من توقع دخول الشمس في إطار الحجب، وقالوا إنه يتسبب في تجمد الطقس والزلازل والمجاعة، حيث تقع حاليًا في فترة "الحد الأدنى للطاقة الشمسية"، ما يعني أن النشاط على سطحها انخفض.
وطبقاً لصحيفة "ذي صن"، يعتقد الخبراء أننا على وشك الدخول في أعمق فترة من "انحسار" أشعة الشمس المسجلة على الإطلاق، مع اختفاء البقع الشمسية فعليًا.
الفلكي الدكتور توني فيليبس قال: "الحد الأدنى من الطاقة الشمسية جار، وهو عميق. أصبح المجال المغناطيسي للشمس ضعيفًا، ما يسمح بأشعة كونية إضافية في النظام الشمسي. وتشكل الأشعة الكونية الزائدة خطرًا على صحة رواد الفضاء والمسافرين في الهواء القطبي، وتؤثر على الكيمياء الكهربائية في الغلاف الجوي العلوي للأرض، وقد تساعد في إحداث البرق".
ووفقاً للصحيفة البريطانية، يخشى علماء ناسا من أن يكون تكرارًا لـ Dalton Minimum، التي حدثت بين 1790 و1830، ما أدى إلى فترات من البرد القارس وفقدان المحاصيل والمجاعة وانفجارات بركانية قوية.
وانخفضت درجات الحرارة بما يصل إلى 2 درجة مئوية على مدى 20 عامًا، ما أدى إلى تدمير إنتاج الغذاء في العالم.

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علماء: دخول الشمس في إطار الحجب "كارثي" يهدد الحياة على الأرض
سبق

حذر علماء من توقع دخول الشمس في إطار الحجب، وقالوا إنه يتسبب في تجمد الطقس والزلازل والمجاعة، حيث تقع حاليًا في فترة "الحد الأدنى للطاقة الشمسية"، ما يعني أن النشاط على سطحها انخفض.
وطبقاً لصحيفة "ذي صن"، يعتقد الخبراء أننا على وشك الدخول في أعمق فترة من "انحسار" أشعة الشمس المسجلة على الإطلاق، مع اختفاء البقع الشمسية فعليًا.
الفلكي الدكتور توني فيليبس قال: "الحد الأدنى من الطاقة الشمسية جار، وهو عميق. أصبح المجال المغناطيسي للشمس ضعيفًا، ما يسمح بأشعة كونية إضافية في النظام الشمسي. وتشكل الأشعة الكونية الزائدة خطرًا على صحة رواد الفضاء والمسافرين في الهواء القطبي، وتؤثر على الكيمياء الكهربائية في الغلاف الجوي العلوي للأرض، وقد تساعد في إحداث البرق".
ووفقاً للصحيفة البريطانية، يخشى علماء ناسا من أن يكون تكرارًا لـ Dalton Minimum، التي حدثت بين 1790 و1830، ما أدى إلى فترات من البرد القارس وفقدان المحاصيل والمجاعة وانفجارات بركانية قوية.
وانخفضت درجات الحرارة بما يصل إلى 2 درجة مئوية على مدى 20 عامًا، ما أدى إلى تدمير إنتاج الغذاء في العالم.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
05:18 PM

علماء: دخول الشمس في إطار الحجب "كارثي" يهدد الحياة على الأرض

قالوا: يتسبب في تجمد الطقس والزلازل والمجاعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر علماء من توقع دخول الشمس في إطار الحجب، وقالوا إنه يتسبب في تجمد الطقس والزلازل والمجاعة، حيث تقع حاليًا في فترة "الحد الأدنى للطاقة الشمسية"، ما يعني أن النشاط على سطحها انخفض.
وطبقاً لصحيفة "ذي صن"، يعتقد الخبراء أننا على وشك الدخول في أعمق فترة من "انحسار" أشعة الشمس المسجلة على الإطلاق، مع اختفاء البقع الشمسية فعليًا.
الفلكي الدكتور توني فيليبس قال: "الحد الأدنى من الطاقة الشمسية جار، وهو عميق. أصبح المجال المغناطيسي للشمس ضعيفًا، ما يسمح بأشعة كونية إضافية في النظام الشمسي. وتشكل الأشعة الكونية الزائدة خطرًا على صحة رواد الفضاء والمسافرين في الهواء القطبي، وتؤثر على الكيمياء الكهربائية في الغلاف الجوي العلوي للأرض، وقد تساعد في إحداث البرق".
ووفقاً للصحيفة البريطانية، يخشى علماء ناسا من أن يكون تكرارًا لـ Dalton Minimum، التي حدثت بين 1790 و1830، ما أدى إلى فترات من البرد القارس وفقدان المحاصيل والمجاعة وانفجارات بركانية قوية.
وانخفضت درجات الحرارة بما يصل إلى 2 درجة مئوية على مدى 20 عامًا، ما أدى إلى تدمير إنتاج الغذاء في العالم.

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