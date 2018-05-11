زلزال بقوة 4 درجات يضرب كوريا الشمالية

لم ترد أنباء عن وقوع خسائر

ضرب زلزال بلغت قوته أربع درجات على مقياس ريختر اليوم جنوب غربي كوسان في كوريا الشمالية.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن الزلزال وقع على مسافة 28 كيلومتراً جنوب غربي كوسان في كوريا الشمالية، مضيفاً أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر أو أضرار بشرية أو مادية.