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المندوب الروسي في فيينا يطلع نظيره السعودي على مجريات مفاوضات "النووي" الإيراني

تبادلا الآراء حول آفاق الحوار الأمني في الخليج

أعلن مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أنه التقى اليوم (الخميس) المندوب الدائم للسعودية في العاصمة النمساوية.

وذكر "أوليانوف" أنه أطلع المندوب السعودي على الوضع في مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني وتبادل معه الآراء حول آفاق الحوار الأمني في منطقة الخليج، وفقًا لـ"الشرق".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المندوب الروسي في فيينا يطلع نظيره السعودي على مجريات مفاوضات "النووي" الإيراني
سبق

أعلن مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أنه التقى اليوم (الخميس) المندوب الدائم للسعودية في العاصمة النمساوية.

وذكر "أوليانوف" أنه أطلع المندوب السعودي على الوضع في مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني وتبادل معه الآراء حول آفاق الحوار الأمني في منطقة الخليج، وفقًا لـ"الشرق".

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
08:46 PM

المندوب الروسي في فيينا يطلع نظيره السعودي على مجريات مفاوضات "النووي" الإيراني

تبادلا الآراء حول آفاق الحوار الأمني في الخليج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أنه التقى اليوم (الخميس) المندوب الدائم للسعودية في العاصمة النمساوية.

وذكر "أوليانوف" أنه أطلع المندوب السعودي على الوضع في مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني وتبادل معه الآراء حول آفاق الحوار الأمني في منطقة الخليج، وفقًا لـ"الشرق".

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