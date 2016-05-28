فلسطين تسجل 395 إصابة جديدة بكورونا و306 حالات تعافٍ
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية وفاتين و395 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و306 حالات تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 84 مريضاً.
فلسطين تسجل 395 إصابة جديدة بكورونا و306 حالات تعافٍ
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-05-28
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية وفاتين و395 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و306 حالات تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 84 مريضاً.
28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
03:55 PM
فلسطين تسجل 395 إصابة جديدة بكورونا و306 حالات تعافٍ
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية وفاتين و395 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و306 حالات تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 84 مريضاً.