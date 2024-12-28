مجموعة "ابن شيهون" راعٍ رسمي لنادي الدرعية لـ5 مواسم

"الحبشان": الرعاية تعكس التكامل المنشود بين النشاط الرياضي والقطاع الخاص لخدمة المجتمع

وقّع رئيس مجلس إدارة نادي الدرعية الدكتور خالد بن سعد الحبشان وفؤاد صلاح بن شيهون الرئيس التنفيذي لشركة بن شيهون التجارية في المملكة، عقد رعاية الشركة للفريق الأول لكرة القدم لمدة خمسة مواسم.

وبموجب العقد سوف يتم وضع شعار الشركة على قمصان الفريق الأول في منطقة الظهر والكتف والشورت للعلامات التجارية الثلاث الخاصة بمجموعة ابن شيهون؛ وهي: (مجموعة بن شيهون والإطارات المتحدة وبطاريات تورو).

جرت مراسم التوقيع بحضور أعضاء من مجلس إدارة نادي الدرعية، والشيخ صلاح قاسم بن شيهون رئيس مجلس إدارة شركة ابن شيهون التجارية، وعدد من منسوبي المجموعة.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الدرعية الدكتور خالد بن سعد الحبشان أن رعاية مجموعة بن شيهون للنادي تعكس التكامل المنشود بين النشاط الرياضي والقطاع الخاص بما يخدم المجتمع، مشيداً بالروح الإيجابية التي سادت المفاوضات من بدايتها إلى نهايتها، والتي كان أساسها الرغبة المشتركة الصادقة.

وأوضح أن هذه الرعاية تتضمن العديد من الجوانب التي ستنعكس على نادي الدرعية الطامح ليكون له موقع مميز في خارطة الرياضة السعودية ليس فقط على مستوى كرة القدم بل في كل الألعاب.

وكشف رئيس النادي بأن العمل يسير وفقاً لاستراتيجية تهيئة بيئة النادي الاستثمارية وتعزيزها بما يتوافق مع رؤية 2030 المباركة، والتي خصصت العديد من المبادرات لدعم الرياضة والرياضيين، وفتح آفاق أوسع أمام الأندية للاستفادة من المقوّمات الاستثمارية داخلها.

من جانبه، أوضح فؤاد صلاح بن شيهون الرئيس التنفيذي لشركة ابن شيهون التجارية أن رعاية المجموعة لنادي الدرعية تأتي في إطار رسالة المجموعة المجتمعية وتحديداً في القطاع الرياضي بعد حضورها المميز في سباقات السيارات عبر رعايتها للبطل السعودي سعيد الموري، بالإضافة للعديد من المساهمات المجتمعية الأخرى التي تنوّعت بين الجانب التوعوي والدعم للفعاليات المقامة من جانب مختلف الجهات.

وأضاف "فؤاد" قائلاً: "نتطلع إلى أن نكون جزءاً من رؤية نادي الدرعية الطموحة لبناء فريق قوي ومنافس هدفه المبدئي الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمنافسة فيه بقوة مستقبلاً بإذن الله".