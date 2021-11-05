تسبب حادث وقع بين 3 سيارات مساء اليوم في احتجاز امرأة ساعة ونصف قبل وصول فرق الإنقاذ حسب إفادة شهود حضروا للموقع منذ بداية الحادث، ما تسبب في تأخر إنقاذها وزيادة معاناتها بينما لم يصب أحد من ركاب السيارات الأخرى. وفي سياق متصل انتقد أهالي المنطقة تكرار تأخر وصول فرق ومعدات الإنقاذ بسبب بعد مسافة انطلاق تلك المعدات الثقيلة التي من المستحيل وصولها لمثل هذه المواقع بسبت الجارة، لأن بعض قرى المركز وتوابعه تبعد أكثر من 60 كيلومتراً عن مقر أقرب فرقة للدفاع المدني. وطالب الأهالي، أمير المنطقة ومدير عام الدفاع المدني بسرعة التوجيه باعتماد مركز للدفاع المدني بسبت الجارة لأنه يتوسط ثلاثة مراكز إدارة شرق محافظة القنفذة ووجوده بسبت الجارة يساهم في سرعة مباشرة مثل هذه الحوادث.

احتجاز امرأة ساعة ونصف بعد حادث تصادم 3 مركبات في "سبت الجارة" حسن العيسي سبق 2021-11-05 تسبب حادث وقع بين 3 سيارات مساء اليوم في احتجاز امرأة ساعة ونصف قبل وصول فرق الإنقاذ حسب إفادة شهود حضروا للموقع منذ بداية الحادث، ما تسبب في تأخر إنقاذها وزيادة معاناتها بينما لم يصب أحد من ركاب السيارات الأخرى.



وفي سياق متصل انتقد أهالي المنطقة تكرار تأخر وصول فرق ومعدات الإنقاذ بسبب بعد مسافة انطلاق تلك المعدات الثقيلة التي من المستحيل وصولها لمثل هذه المواقع بسبت الجارة، لأن بعض قرى المركز وتوابعه تبعد أكثر من 60 كيلومتراً عن مقر أقرب فرقة للدفاع المدني.



وطالب الأهالي، أمير المنطقة ومدير عام الدفاع المدني بسرعة التوجيه باعتماد مركز للدفاع المدني بسبت الجارة لأنه يتوسط ثلاثة مراكز إدارة شرق محافظة القنفذة ووجوده بسبت الجارة يساهم في سرعة مباشرة مثل هذه الحوادث.

05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443 11:10 PM

احتجاز امرأة ساعة ونصف بعد حادث تصادم 3 مركبات في "سبت الجارة" المسافة البعيدة أخرت وصول طواقم الدفاع المدني لإنقاذها





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تسبب حادث وقع بين 3 سيارات مساء اليوم في احتجاز امرأة ساعة ونصف قبل وصول فرق الإنقاذ حسب إفادة شهود حضروا للموقع منذ بداية الحادث، ما تسبب في تأخر إنقاذها وزيادة معاناتها بينما لم يصب أحد من ركاب السيارات الأخرى.



وفي سياق متصل انتقد أهالي المنطقة تكرار تأخر وصول فرق ومعدات الإنقاذ بسبب بعد مسافة انطلاق تلك المعدات الثقيلة التي من المستحيل وصولها لمثل هذه المواقع بسبت الجارة، لأن بعض قرى المركز وتوابعه تبعد أكثر من 60 كيلومتراً عن مقر أقرب فرقة للدفاع المدني.



وطالب الأهالي، أمير المنطقة ومدير عام الدفاع المدني بسرعة التوجيه باعتماد مركز للدفاع المدني بسبت الجارة لأنه يتوسط ثلاثة مراكز إدارة شرق محافظة القنفذة ووجوده بسبت الجارة يساهم في سرعة مباشرة مثل هذه الحوادث.