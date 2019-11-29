بالفيديو .. نائب أمير الجوف يستقبل وزير الإسكان

استمع إلى عرض عن المشاريع المنفّذة بالمنطقة

استقبل نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي، وزير الإسكان ماجد الحقيل، في مقر إقامته بمدينة سكاكا، وكان يرافقه الأمير سعود بن طلال المشرف على وكالة الوزارة للدعم السكني.

واستمع نائب أمير منطقة الجوف، لعرضٍ عن المشاريع المنفّذة بالمنطقة، مشيداً بالجهود التي تُبذل مدعومة بمساندة القيادة.