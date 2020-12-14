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مصرع شخص بعد اصطدام صهريج ماء بسيارته في وادي جليل

مرتادو الطريق طالبوا بازدواجيته وإنارته

جدَّد الحادث الذي وقع مساء اليوم بطريق وادي جليل بمحافظة الطائف مطالب سكان تلك المناطق ومرتادي الطريق بضرورة ازدواجيته لكثافة الحركة المرورية نظرًا لوجود مخطط الإسكان والقرى العديدة بالمنطقة.

وكان شخص قد تُوفي مساء اليوم إثر حادث اصطدام صهريج بطريق وادي جليل بسيارته، وسط مطالب الأهالي ومرتادي الطريق بضرورة وقف نزيف الدماء على ذلك الطريق بازدواجيته وإنارته.

وطالب الكثير من مرتادي الطريق عبر مناشدة عاجلة للجهات المعنية بضرورة ازدواجية الطريق وإنارته نظرًا لكثافته المروية، ووجود قرى كثيرة بوادي جليل، ومخطط وزارة الإسكان، وضرورة وجود دوريات مرورية سرية لمراقبة المركبات، تضبط المتهورين في السرعة والتجاوزات الخاطئة، التي راح ضحيتها أرواح بريئة.

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مصرع شخص بعد اصطدام صهريج ماء بسيارته في وادي جليل
سبق

جدَّد الحادث الذي وقع مساء اليوم بطريق وادي جليل بمحافظة الطائف مطالب سكان تلك المناطق ومرتادي الطريق بضرورة ازدواجيته لكثافة الحركة المرورية نظرًا لوجود مخطط الإسكان والقرى العديدة بالمنطقة.

وكان شخص قد تُوفي مساء اليوم إثر حادث اصطدام صهريج بطريق وادي جليل بسيارته، وسط مطالب الأهالي ومرتادي الطريق بضرورة وقف نزيف الدماء على ذلك الطريق بازدواجيته وإنارته.

وطالب الكثير من مرتادي الطريق عبر مناشدة عاجلة للجهات المعنية بضرورة ازدواجية الطريق وإنارته نظرًا لكثافته المروية، ووجود قرى كثيرة بوادي جليل، ومخطط وزارة الإسكان، وضرورة وجود دوريات مرورية سرية لمراقبة المركبات، تضبط المتهورين في السرعة والتجاوزات الخاطئة، التي راح ضحيتها أرواح بريئة.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
11:54 PM

مصرع شخص بعد اصطدام صهريج ماء بسيارته في وادي جليل

مرتادو الطريق طالبوا بازدواجيته وإنارته

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
0
1,881

جدَّد الحادث الذي وقع مساء اليوم بطريق وادي جليل بمحافظة الطائف مطالب سكان تلك المناطق ومرتادي الطريق بضرورة ازدواجيته لكثافة الحركة المرورية نظرًا لوجود مخطط الإسكان والقرى العديدة بالمنطقة.

وكان شخص قد تُوفي مساء اليوم إثر حادث اصطدام صهريج بطريق وادي جليل بسيارته، وسط مطالب الأهالي ومرتادي الطريق بضرورة وقف نزيف الدماء على ذلك الطريق بازدواجيته وإنارته.

وطالب الكثير من مرتادي الطريق عبر مناشدة عاجلة للجهات المعنية بضرورة ازدواجية الطريق وإنارته نظرًا لكثافته المروية، ووجود قرى كثيرة بوادي جليل، ومخطط وزارة الإسكان، وضرورة وجود دوريات مرورية سرية لمراقبة المركبات، تضبط المتهورين في السرعة والتجاوزات الخاطئة، التي راح ضحيتها أرواح بريئة.

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