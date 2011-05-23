الهند تسجل 240842 إصابة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 26.5 مليون حالة
سجلت الهند اليوم 240842 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ بينما زاد عدد الوفيات 3741 حالة.
وتشير بيانات وزارة الصحة الهندية إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 26.5 مليونًا؛ بينما وصل عدد الوفيات إلى 299266.
الهند
فيروس كورونا الجديد
الهند تسجل 240842 إصابة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-23
سجلت الهند اليوم 240842 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ بينما زاد عدد الوفيات 3741 حالة.
وتشير بيانات وزارة الصحة الهندية إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 26.5 مليونًا؛ بينما وصل عدد الوفيات إلى 299266.
23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
10:53 AM
الهند تسجل 240842 إصابة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 26.5 مليون حالة
سجلت الهند اليوم 240842 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ بينما زاد عدد الوفيات 3741 حالة.
وتشير بيانات وزارة الصحة الهندية إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 26.5 مليونًا؛ بينما وصل عدد الوفيات إلى 299266.