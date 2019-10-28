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خطر على الصحة .. "المواصفات" تحذّر من "ملاعق ستيل" متداولة بالسوق

تحتوي على نسب غير مسموح بها من العناصر الثقيلة مثل الكروم والنيكل

أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تحذيراً من ملاعق "ستيل" غير مطابقة، مشيرة إلى أن نتيجة الاختبارات على عيّنات من المنتج أظهرت عدم مطابقتها متطلبات المواصفة القياسية "SASO ISO 8442-2".

وقالت "المواصفات": "المنتج يشكل خطراً على صحة المستهلك وسلامته بسبب احتوائه على نسب غير مسموح بها من العناصر الثقيلة مثل الكروم والنيكل".

يُذكر أن الهيئة تقوم بسحب عيّنات عشوائية من السوق مباشرة، إضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات، وذلك لاختبارها للتأكّد من مطابقتها لوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

المواصفات هيئة المواصفات ملاعق ستيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خطر على الصحة .. "المواصفات" تحذّر من "ملاعق ستيل" متداولة بالسوق
سبق

أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تحذيراً من ملاعق "ستيل" غير مطابقة، مشيرة إلى أن نتيجة الاختبارات على عيّنات من المنتج أظهرت عدم مطابقتها متطلبات المواصفة القياسية "SASO ISO 8442-2".

وقالت "المواصفات": "المنتج يشكل خطراً على صحة المستهلك وسلامته بسبب احتوائه على نسب غير مسموح بها من العناصر الثقيلة مثل الكروم والنيكل".

يُذكر أن الهيئة تقوم بسحب عيّنات عشوائية من السوق مباشرة، إضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات، وذلك لاختبارها للتأكّد من مطابقتها لوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
01:27 PM

خطر على الصحة .. "المواصفات" تحذّر من "ملاعق ستيل" متداولة بالسوق

تحتوي على نسب غير مسموح بها من العناصر الثقيلة مثل الكروم والنيكل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
15
14,323

أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تحذيراً من ملاعق "ستيل" غير مطابقة، مشيرة إلى أن نتيجة الاختبارات على عيّنات من المنتج أظهرت عدم مطابقتها متطلبات المواصفة القياسية "SASO ISO 8442-2".

وقالت "المواصفات": "المنتج يشكل خطراً على صحة المستهلك وسلامته بسبب احتوائه على نسب غير مسموح بها من العناصر الثقيلة مثل الكروم والنيكل".

يُذكر أن الهيئة تقوم بسحب عيّنات عشوائية من السوق مباشرة، إضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات، وذلك لاختبارها للتأكّد من مطابقتها لوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

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