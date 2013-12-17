رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية في منطقة تبوك بالمركز الوطني للأرصاد بالمنطقة إطلاق بالون لقياس عناصر الطقس. ويصل ارتفاع البالون إلى 35 كيلومترًا، مما يعادل 115 ألف قدم، ويحمل البالون جهازًا يسمى "الراديوساوند"، ويقيس الجهاز -الذي يُطلق مرتين كل 24 ساعة يوميًا- عناصر الطقس في طبقات الجو العليا، ويزود المركز بعددٍ من المعلومات المهمة للطيران، ويقيس التنبؤات الجوية.

"الأرصاد" يطلق بالونًا يصل ارتفاعه إلى 115 ألف قدم لقياس عناصر الطقس في تبوك وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-17 رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية في منطقة تبوك بالمركز الوطني للأرصاد بالمنطقة إطلاق بالون لقياس عناصر الطقس.



ويصل ارتفاع البالون إلى 35 كيلومترًا، مما يعادل 115 ألف قدم، ويحمل البالون جهازًا يسمى "الراديوساوند"، ويقيس الجهاز -الذي يُطلق مرتين كل 24 ساعة يوميًا- عناصر الطقس في طبقات الجو العليا، ويزود المركز بعددٍ من المعلومات المهمة للطيران، ويقيس التنبؤات الجوية.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443 12:18 AM

"الأرصاد" يطلق بالونًا يصل ارتفاعه إلى 115 ألف قدم لقياس عناصر الطقس في تبوك يحمل جهازًا يسمى "الراديوساوند" يقيس التنبؤات الجوية ويرصد المعلومات المهمة للطيران





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رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية في منطقة تبوك بالمركز الوطني للأرصاد بالمنطقة إطلاق بالون لقياس عناصر الطقس.



ويصل ارتفاع البالون إلى 35 كيلومترًا، مما يعادل 115 ألف قدم، ويحمل البالون جهازًا يسمى "الراديوساوند"، ويقيس الجهاز -الذي يُطلق مرتين كل 24 ساعة يوميًا- عناصر الطقس في طبقات الجو العليا، ويزود المركز بعددٍ من المعلومات المهمة للطيران، ويقيس التنبؤات الجوية.