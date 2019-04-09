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بالفيديو.. عريس بين عروسين في معركة إفساد الفرح

الصديقة القديمة اقتحمت الزفاف وهكذا كان رد الفعل

وجد عريس نفسه في موقف لا يُحسد عليه؛ ففيما كان يحتفل بزفافه، مؤخرًا؛ فوجئ بصديقته القديمة وهي تقتحم "العرس" مرتدية فستانًا أبيض.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية؛ فقد اقتحمت الصديقة القديمة المنصة التي كان يقف عليها العروسان، ثم بدأت تسحب صديقها القديم من يديه وهي تحاول إعادته إليها.

وحاول العروسان أن يتجاهلا "الصديقة القديمة"؛ لكنها أصرت على إثبات وجودها، وفي إحدى اللحظات، قام العريس بإبعادها فسقطت على الأرض.

وبعدما أصرت الصديقة القديمة على التشبث بالعريس وإزعاجه، بدت ملامح غاضبة جدًّا على العروس التي قررت أن تبتعد عن المكان.

وكانت الصديقة القديمة تصيح أمام العريس الذي تركها "إنه خطئي"، وكانت تشير على الأرجح إلى سبب انتهاء العلاقة العاطفية.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، ذكرت مصادر صحفية، أن العريس وصديقته القديمة افترقا قبل فترة بسبب اختلاف كبير في شخصيتيهما.

وظلت الصديقة القديمة وحيدة على المنصة بعدما ابتعد العروسان وفشلت في أن تستميل "حبيبها" القديم.

ولم يُعرف ما إذا كانت الحيلة "المحكمة" قد نجحت فعلًا في إحداث الوقيعة بين العريسين.

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بالفيديو.. عريس بين عروسين في معركة إفساد الفرح
سبق

وجد عريس نفسه في موقف لا يُحسد عليه؛ ففيما كان يحتفل بزفافه، مؤخرًا؛ فوجئ بصديقته القديمة وهي تقتحم "العرس" مرتدية فستانًا أبيض.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية؛ فقد اقتحمت الصديقة القديمة المنصة التي كان يقف عليها العروسان، ثم بدأت تسحب صديقها القديم من يديه وهي تحاول إعادته إليها.

وحاول العروسان أن يتجاهلا "الصديقة القديمة"؛ لكنها أصرت على إثبات وجودها، وفي إحدى اللحظات، قام العريس بإبعادها فسقطت على الأرض.

وبعدما أصرت الصديقة القديمة على التشبث بالعريس وإزعاجه، بدت ملامح غاضبة جدًّا على العروس التي قررت أن تبتعد عن المكان.

وكانت الصديقة القديمة تصيح أمام العريس الذي تركها "إنه خطئي"، وكانت تشير على الأرجح إلى سبب انتهاء العلاقة العاطفية.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، ذكرت مصادر صحفية، أن العريس وصديقته القديمة افترقا قبل فترة بسبب اختلاف كبير في شخصيتيهما.

وظلت الصديقة القديمة وحيدة على المنصة بعدما ابتعد العروسان وفشلت في أن تستميل "حبيبها" القديم.

ولم يُعرف ما إذا كانت الحيلة "المحكمة" قد نجحت فعلًا في إحداث الوقيعة بين العريسين.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
10:33 AM

بالفيديو.. عريس بين عروسين في معركة إفساد الفرح

الصديقة القديمة اقتحمت الزفاف وهكذا كان رد الفعل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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21,023

وجد عريس نفسه في موقف لا يُحسد عليه؛ ففيما كان يحتفل بزفافه، مؤخرًا؛ فوجئ بصديقته القديمة وهي تقتحم "العرس" مرتدية فستانًا أبيض.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية؛ فقد اقتحمت الصديقة القديمة المنصة التي كان يقف عليها العروسان، ثم بدأت تسحب صديقها القديم من يديه وهي تحاول إعادته إليها.

وحاول العروسان أن يتجاهلا "الصديقة القديمة"؛ لكنها أصرت على إثبات وجودها، وفي إحدى اللحظات، قام العريس بإبعادها فسقطت على الأرض.

وبعدما أصرت الصديقة القديمة على التشبث بالعريس وإزعاجه، بدت ملامح غاضبة جدًّا على العروس التي قررت أن تبتعد عن المكان.

وكانت الصديقة القديمة تصيح أمام العريس الذي تركها "إنه خطئي"، وكانت تشير على الأرجح إلى سبب انتهاء العلاقة العاطفية.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، ذكرت مصادر صحفية، أن العريس وصديقته القديمة افترقا قبل فترة بسبب اختلاف كبير في شخصيتيهما.

وظلت الصديقة القديمة وحيدة على المنصة بعدما ابتعد العروسان وفشلت في أن تستميل "حبيبها" القديم.

ولم يُعرف ما إذا كانت الحيلة "المحكمة" قد نجحت فعلًا في إحداث الوقيعة بين العريسين.

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