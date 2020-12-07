جدة.. يوم تحفيزي لممرضي مجمع الملك عبدالله الطبي

وسط إجراءات احترازية.. وبمشاركة جمعية السعادة المهنية

نظمت الإدارة المساعدة للخدمات التمريضية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، بالتعاون مع أقسام تمريض النساء وحديثي الولادة، وبمشاركة فريق رواد السعادة بجمعية السعادة المهنية، يومًا تحفيزيًا للكوادر التمريضية العاملين بأقسام النساء وحديثي الولادة، وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت الفعالية سلسلة من الفقرات، منها إدارة الضغوطات وتقنيات السعادة من التأمل والعلاج التنفسي والتحرر من الصدمات، ويوغا الضحك، وكيفية ممارسته بهدف تخفيف الضغط النفسي، وأرقام السعادة التي تضمنت توزيع الهدايا والجوائز، حيث أدخلت البهجة والسرور عليهم، وسط أجواء مفعمة بالفرح والسعادة.

وتأتي هذه المبادرة من الإدارة المساعدة للخدمات التمريضية بالمجمع الطبي، ضمن أنشطتها التحفيزية لإدخال السعادة بين منسوبيها، والتي تهدف من ورائها إلى تحفيز روح العمل و خلق التعاون بين الكوادر التمريصية وإعلاء قيَم العطاء، لتمكينهم من أداء رسالتهم وعملهم على النحو الأمثل.

وقدمت المساعدة للخدمات التمريضية بالمجمع الطبي، رويدا نحولي، شكرها وتقديرها للمشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي؛ على دعمه المستمر للأنشطة التحفيزية التي تبث روح التعاون والعطاء بين العاملين للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة، كما شكرت فريق رواد السعادة على تعاونهم ودعمهم، وكذلك قائدات ورئيسات ومدربات التمريض بأقسام النساء وحديثي الولادة؛ حنين القثمي، وروعة أسكندر، وجوهرة العمري، وعهود الصريصري، وآمنة مهدي، وعفت قاروت، ونوف البشري، وسحر سلاغور، وآمنة التركي، ورنا بامفلح، وريم بكري، ورباب بازرعة؛ على ما بذلن في نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها التي نُظمت من أجلها، داعية الله -عز وجل- لهن بمزيد من التقدم والعطاء في عملهن، ودوام التوفيق والنجاح.