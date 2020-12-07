النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 209 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 289 خلال الـ24 ساعة الماضية

جدة.. يوم تحفيزي لممرضي مجمع الملك عبدالله الطبي

وسط إجراءات احترازية.. وبمشاركة جمعية السعادة المهنية

نظمت الإدارة المساعدة للخدمات التمريضية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، بالتعاون مع أقسام تمريض النساء وحديثي الولادة، وبمشاركة فريق رواد السعادة بجمعية السعادة المهنية، يومًا تحفيزيًا للكوادر التمريضية العاملين بأقسام النساء وحديثي الولادة، وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت الفعالية سلسلة من الفقرات، منها إدارة الضغوطات وتقنيات السعادة من التأمل والعلاج التنفسي والتحرر من الصدمات، ويوغا الضحك، وكيفية ممارسته بهدف تخفيف الضغط النفسي، وأرقام السعادة التي تضمنت توزيع الهدايا والجوائز، حيث أدخلت البهجة والسرور عليهم، وسط أجواء مفعمة بالفرح والسعادة.

وتأتي هذه المبادرة من الإدارة المساعدة للخدمات التمريضية بالمجمع الطبي، ضمن أنشطتها التحفيزية لإدخال السعادة بين منسوبيها، والتي تهدف من ورائها إلى تحفيز روح العمل و خلق التعاون بين الكوادر التمريصية وإعلاء قيَم العطاء، لتمكينهم من أداء رسالتهم وعملهم على النحو الأمثل.

وقدمت المساعدة للخدمات التمريضية بالمجمع الطبي، رويدا نحولي، شكرها وتقديرها للمشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي؛ على دعمه المستمر للأنشطة التحفيزية التي تبث روح التعاون والعطاء بين العاملين للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة، كما شكرت فريق رواد السعادة على تعاونهم ودعمهم، وكذلك قائدات ورئيسات ومدربات التمريض بأقسام النساء وحديثي الولادة؛ حنين القثمي، وروعة أسكندر، وجوهرة العمري، وعهود الصريصري، وآمنة مهدي، وعفت قاروت، ونوف البشري، وسحر سلاغور، وآمنة التركي، ورنا بامفلح، وريم بكري، ورباب بازرعة؛ على ما بذلن في نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها التي نُظمت من أجلها، داعية الله -عز وجل- لهن بمزيد من التقدم والعطاء في عملهن، ودوام التوفيق والنجاح.

مجمع الملك عبدالله الطبي جدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جدة.. يوم تحفيزي لممرضي مجمع الملك عبدالله الطبي
سبق

نظمت الإدارة المساعدة للخدمات التمريضية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، بالتعاون مع أقسام تمريض النساء وحديثي الولادة، وبمشاركة فريق رواد السعادة بجمعية السعادة المهنية، يومًا تحفيزيًا للكوادر التمريضية العاملين بأقسام النساء وحديثي الولادة، وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت الفعالية سلسلة من الفقرات، منها إدارة الضغوطات وتقنيات السعادة من التأمل والعلاج التنفسي والتحرر من الصدمات، ويوغا الضحك، وكيفية ممارسته بهدف تخفيف الضغط النفسي، وأرقام السعادة التي تضمنت توزيع الهدايا والجوائز، حيث أدخلت البهجة والسرور عليهم، وسط أجواء مفعمة بالفرح والسعادة.

وتأتي هذه المبادرة من الإدارة المساعدة للخدمات التمريضية بالمجمع الطبي، ضمن أنشطتها التحفيزية لإدخال السعادة بين منسوبيها، والتي تهدف من ورائها إلى تحفيز روح العمل و خلق التعاون بين الكوادر التمريصية وإعلاء قيَم العطاء، لتمكينهم من أداء رسالتهم وعملهم على النحو الأمثل.

وقدمت المساعدة للخدمات التمريضية بالمجمع الطبي، رويدا نحولي، شكرها وتقديرها للمشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي؛ على دعمه المستمر للأنشطة التحفيزية التي تبث روح التعاون والعطاء بين العاملين للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة، كما شكرت فريق رواد السعادة على تعاونهم ودعمهم، وكذلك قائدات ورئيسات ومدربات التمريض بأقسام النساء وحديثي الولادة؛ حنين القثمي، وروعة أسكندر، وجوهرة العمري، وعهود الصريصري، وآمنة مهدي، وعفت قاروت، ونوف البشري، وسحر سلاغور، وآمنة التركي، ورنا بامفلح، وريم بكري، ورباب بازرعة؛ على ما بذلن في نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها التي نُظمت من أجلها، داعية الله -عز وجل- لهن بمزيد من التقدم والعطاء في عملهن، ودوام التوفيق والنجاح.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
03:02 PM

جدة.. يوم تحفيزي لممرضي مجمع الملك عبدالله الطبي

وسط إجراءات احترازية.. وبمشاركة جمعية السعادة المهنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
159

نظمت الإدارة المساعدة للخدمات التمريضية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، بالتعاون مع أقسام تمريض النساء وحديثي الولادة، وبمشاركة فريق رواد السعادة بجمعية السعادة المهنية، يومًا تحفيزيًا للكوادر التمريضية العاملين بأقسام النساء وحديثي الولادة، وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت الفعالية سلسلة من الفقرات، منها إدارة الضغوطات وتقنيات السعادة من التأمل والعلاج التنفسي والتحرر من الصدمات، ويوغا الضحك، وكيفية ممارسته بهدف تخفيف الضغط النفسي، وأرقام السعادة التي تضمنت توزيع الهدايا والجوائز، حيث أدخلت البهجة والسرور عليهم، وسط أجواء مفعمة بالفرح والسعادة.

وتأتي هذه المبادرة من الإدارة المساعدة للخدمات التمريضية بالمجمع الطبي، ضمن أنشطتها التحفيزية لإدخال السعادة بين منسوبيها، والتي تهدف من ورائها إلى تحفيز روح العمل و خلق التعاون بين الكوادر التمريصية وإعلاء قيَم العطاء، لتمكينهم من أداء رسالتهم وعملهم على النحو الأمثل.

وقدمت المساعدة للخدمات التمريضية بالمجمع الطبي، رويدا نحولي، شكرها وتقديرها للمشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي؛ على دعمه المستمر للأنشطة التحفيزية التي تبث روح التعاون والعطاء بين العاملين للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة، كما شكرت فريق رواد السعادة على تعاونهم ودعمهم، وكذلك قائدات ورئيسات ومدربات التمريض بأقسام النساء وحديثي الولادة؛ حنين القثمي، وروعة أسكندر، وجوهرة العمري، وعهود الصريصري، وآمنة مهدي، وعفت قاروت، ونوف البشري، وسحر سلاغور، وآمنة التركي، ورنا بامفلح، وريم بكري، ورباب بازرعة؛ على ما بذلن في نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها التي نُظمت من أجلها، داعية الله -عز وجل- لهن بمزيد من التقدم والعطاء في عملهن، ودوام التوفيق والنجاح.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,398
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,427
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,243
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,845

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة