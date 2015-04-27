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هيئة الأمر بالمعروف بمكة تفعل موقع المركز التوجيهي بصالة الحجاج بمطار جدة

ضمن الاستعدادات التي تقدمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخدمة الحجاج

قام رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة جدة الشيخ عصام بن حسن شحاتة، بزيارة لموقع المركز التوجيهي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث التقى مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بالمطار عبدالمجيد الأفغاني.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الاستعدادات التي تقدمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار الحرمين الشريفين لتسهيل فريضة الحج والعمرة على زوار بيت الله الحرام وتوجيه الحجاج.

وجرى خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون المشترك لتحقيق كل ما يخدم ضيوف الرحمن من خلال تفعيل المركز وتنفيذ البرامج الوقائية والتوعوية.

وستقوم الرئاسة العامة خلال موسمي الحج والعمرة بمهامها التوعوية عبر المركز التوجيهي من خلال أعضائها الميدانيين لتنفيذ البرامج الوقائية ومساندة الجهات ذات العلاقة في توعية قاصدي الحرمين الشريفين.

من جانبه أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري على ضرورة تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وذلك لخدمة الحجاج والعمل بمهنية وكفاءة عالية موافقة للخطط الاستراتيجية المحققة لرؤية المملكة ٢٠٣٠

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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هيئة الأمر بالمعروف بمكة تفعل موقع المركز التوجيهي بصالة الحجاج بمطار جدة
سبق

قام رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة جدة الشيخ عصام بن حسن شحاتة، بزيارة لموقع المركز التوجيهي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث التقى مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بالمطار عبدالمجيد الأفغاني.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الاستعدادات التي تقدمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار الحرمين الشريفين لتسهيل فريضة الحج والعمرة على زوار بيت الله الحرام وتوجيه الحجاج.

وجرى خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون المشترك لتحقيق كل ما يخدم ضيوف الرحمن من خلال تفعيل المركز وتنفيذ البرامج الوقائية والتوعوية.

وستقوم الرئاسة العامة خلال موسمي الحج والعمرة بمهامها التوعوية عبر المركز التوجيهي من خلال أعضائها الميدانيين لتنفيذ البرامج الوقائية ومساندة الجهات ذات العلاقة في توعية قاصدي الحرمين الشريفين.

من جانبه أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري على ضرورة تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وذلك لخدمة الحجاج والعمل بمهنية وكفاءة عالية موافقة للخطط الاستراتيجية المحققة لرؤية المملكة ٢٠٣٠

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
04:06 PM

هيئة الأمر بالمعروف بمكة تفعل موقع المركز التوجيهي بصالة الحجاج بمطار جدة

ضمن الاستعدادات التي تقدمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخدمة الحجاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قام رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة جدة الشيخ عصام بن حسن شحاتة، بزيارة لموقع المركز التوجيهي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث التقى مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بالمطار عبدالمجيد الأفغاني.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الاستعدادات التي تقدمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار الحرمين الشريفين لتسهيل فريضة الحج والعمرة على زوار بيت الله الحرام وتوجيه الحجاج.

وجرى خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون المشترك لتحقيق كل ما يخدم ضيوف الرحمن من خلال تفعيل المركز وتنفيذ البرامج الوقائية والتوعوية.

وستقوم الرئاسة العامة خلال موسمي الحج والعمرة بمهامها التوعوية عبر المركز التوجيهي من خلال أعضائها الميدانيين لتنفيذ البرامج الوقائية ومساندة الجهات ذات العلاقة في توعية قاصدي الحرمين الشريفين.

من جانبه أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري على ضرورة تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وذلك لخدمة الحجاج والعمل بمهنية وكفاءة عالية موافقة للخطط الاستراتيجية المحققة لرؤية المملكة ٢٠٣٠

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