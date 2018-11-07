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أمير القصيم يشكر الملك على أمره بإطلاق سراح السجناء المعسرين: عمل جليل

سأل الله أن يجزي خادم الحرمين وولي عهده خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناتهما

رفع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على ما أمر به من إطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة القصيم في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
وقال في تصريح بهذه المناسبة: "نرفع أكفّ الضراعة للمولى سبحانه وتعالى أن يجزي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- ويعظم لهما الأجر، وأن يكونا ممن قال في حقهما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: "من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة".
وأكد أمير القصيم أن الجميع في هذه البلاد الطاهرة رزقهم الله بقيادة حانية تتلمس حاجات الشعب وتعمل على قضائها، مما يؤكد أن الجميع جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له الجسد بالسهر والحمى.
وأشار إلى أن الجميع في منطقة القصيم يعيشون فرحة لقاء خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وفرحة أخرى نستشعر عظمها بإطلاق سراح هؤلاء المعسرين الذين لا ليس لهم بعد الله إلا والد الجميع صاحب القلب الرحيم واليد الحانية الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله.
وقال الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود: "كم من أسرة تعيش هذه الليلة فرحة قرب عودة عائلها، وكم من أم تذرف الدمع سعادة بإطلاق سراح فلذة كبدها، وهذا عمل عظيم وجليل ليس له إلا والد الجميع سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله".
وسأل الله في ختام تصريحه أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناتهما.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

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أمير القصيم يشكر الملك على أمره بإطلاق سراح السجناء المعسرين: عمل جليل
سبق

رفع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على ما أمر به من إطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة القصيم في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
وقال في تصريح بهذه المناسبة: "نرفع أكفّ الضراعة للمولى سبحانه وتعالى أن يجزي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- ويعظم لهما الأجر، وأن يكونا ممن قال في حقهما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: "من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة".
وأكد أمير القصيم أن الجميع في هذه البلاد الطاهرة رزقهم الله بقيادة حانية تتلمس حاجات الشعب وتعمل على قضائها، مما يؤكد أن الجميع جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له الجسد بالسهر والحمى.
وأشار إلى أن الجميع في منطقة القصيم يعيشون فرحة لقاء خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وفرحة أخرى نستشعر عظمها بإطلاق سراح هؤلاء المعسرين الذين لا ليس لهم بعد الله إلا والد الجميع صاحب القلب الرحيم واليد الحانية الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله.
وقال الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود: "كم من أسرة تعيش هذه الليلة فرحة قرب عودة عائلها، وكم من أم تذرف الدمع سعادة بإطلاق سراح فلذة كبدها، وهذا عمل عظيم وجليل ليس له إلا والد الجميع سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله".
وسأل الله في ختام تصريحه أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناتهما.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:13 PM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
12:04 PM

أمير القصيم يشكر الملك على أمره بإطلاق سراح السجناء المعسرين: عمل جليل

سأل الله أن يجزي خادم الحرمين وولي عهده خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناتهما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
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رفع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على ما أمر به من إطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة القصيم في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
وقال في تصريح بهذه المناسبة: "نرفع أكفّ الضراعة للمولى سبحانه وتعالى أن يجزي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- ويعظم لهما الأجر، وأن يكونا ممن قال في حقهما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: "من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة".
وأكد أمير القصيم أن الجميع في هذه البلاد الطاهرة رزقهم الله بقيادة حانية تتلمس حاجات الشعب وتعمل على قضائها، مما يؤكد أن الجميع جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له الجسد بالسهر والحمى.
وأشار إلى أن الجميع في منطقة القصيم يعيشون فرحة لقاء خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وفرحة أخرى نستشعر عظمها بإطلاق سراح هؤلاء المعسرين الذين لا ليس لهم بعد الله إلا والد الجميع صاحب القلب الرحيم واليد الحانية الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله.
وقال الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود: "كم من أسرة تعيش هذه الليلة فرحة قرب عودة عائلها، وكم من أم تذرف الدمع سعادة بإطلاق سراح فلذة كبدها، وهذا عمل عظيم وجليل ليس له إلا والد الجميع سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله".
وسأل الله في ختام تصريحه أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناتهما.

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