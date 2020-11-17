إنقاذ حياة عامل أصيب بمسمار بالشريان الأورطي بعد تدخل طبي في الطائف

بمشاركة نخبة من أطباء مستشفى الملك عبدالعزيز

أنقذ الفريق الطبي بقسم جراحة القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمحافظة الطائف، حياة عامل بالعقد الرابع من عمره أدخل للطوارئ وهو يعاني من نزيف حاد بالصدر والقلب وتوقف لعضلة القلب.

وباشر الفريق الطبي الحالة، التي تبين أنها تعرضت لارتداد مسمار من مسدس كهربائي كان يستخدمه العامل، نتج عنه إصابة نافذة بالشريان الأورطي الصاعد والغدة التيموسية، إضافة إلى إصابة مباشرة للعمود الفقري نتيجة إصابته عن طريق الخطأ بمسمار من حديد "الصلب"، عندما كان يستخدم مسدس دقاق كهربائيًا ارتد عليه بقوة واخترق صدره وأدى إلى حدوث نزيف حاد بالصدر والقلب وتوقف عضلة القلب.

وتم على الفور إجراء عملية إنعاش للقلب والرئة، وتم نقل المريض إلى غرفة العمليات بصفة طارئة وتم إجراء جراحة لإصلاح الشريان الأورطي المتهتك، كما استطاع الفريق الطبي، السيطرة على النزيف دون الحاجة إلى استخدام جهاز القلب الصناعي، وبعد الجراحة تم نقل المصاب إلى قسم العناية المركزة وهو بحالة مستقرة مع توقف كامل للنزيف.

وجرى الاستعداد للخطوة التالية والتي تتمثل في استخراج المسمار بعد أن استقرت حالة المريض؛ حيث تم تحديد مكانه عن طريق الأشعة المقطعية وتم استخراج المسمار الذي كان عالقًا في أحد فقرات العمود الفقري عن طريق أطباء جراحة المخ والأعصاب.

وتشهد حالة المريض الآن تحسنًا، وقد تم رفع أجهزة التنفس الاصطناعي عنه وهو بحالٍ مستقرة، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى في غضون أيام.

والجدير بالذكر أن جراحة القلب هي إحدى التخصصات والخدمات الطبية الجديدة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، والتي تحظى بدعم من إدارة المستشفى ومتابعة مدير الشؤون الصحية بالطائف.

وقاد الفريق الطبي الدكتور حسن صلاح حسن استشاري جراحة القلب، والدكتور مروان القصاص استشاري جراحة القلب، والدكتور حسين عبدالحميد استشاري ورئيس قسم التخدير، والدكتور عبدالله الحارثي استشاري ورئيس قسم العناية المركزة، والدكتور عدنان استشاري جراحة المخ والأعصاب.